Atwasat

التضخم المتسارع يضرب البطاطا في البيرو والذرة في المكسيك

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 04:40 مساء
التضخم المتسارع يضرب البطاطا في البيرو والذرة في المكسيك
بائعة بطاطا في سوق سانتا أنيتا في ليما. (أ ف ب)
alwasat radio

يقضي التضخم الممتد من ليما إلى مكسيكو على قدرة السكان على شراء مواد غذائية أساسية، ويؤكدون أن «بدون البطاطا لا حياة للبيروفيين»، بينما تعد الذرة منتجا حيويا للمكسيكيين، وتشكل هذه المنتجات كذلك جزءا من الموروث الثقافي في البلدين.

تعد الـ«بابا» (البطاطا) في البيرو ودقيق الذرة في المكسيك أكثر من مجرد منتجات إذ تمثل رابطا مع ماضي كلا البلدين قبل وصول الإسبان، ومؤشرًا على التضخم المتسارع، بحسب «فرانس برس».

يأكل كل مواطن في البيرو كيلوغرامين من الدرنات أسبوعيا في المعدل. ويستهلك 98.4% من المكسيكيين التورتيلا، وهي فطائر صغيرة من دقيق الذرة الذي يستخدم أيضا في صناعة سندويشات التاكو بحشوات من اللحم والصلصة والفلفل والخضروات والثوم والبصل.

ارتفاع أسعار البطاطا في ليما ثلاثة أضعاف
وارتفعت أسعار البطاطا في ليما ثلاثة أضعاف منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته الاقتصادية المتتالية، وفق وزارة الزراعة في البيرو، متخطية نسبة التضخم (6.13)% إلى حد بعيد.

وتقول البائعة سونيا ألانيا التي التقاها مراسلو وكالة فرانس برس في سوق سانتا أنيتا في ليما «المبيعات سيئة جدا». وبلغ ثمن البطاطا الصفراء الأكثر انتشارا دولارين للكيلو بينما كان 0.6 دولار في السابق، ما جعل شراءها غير متاح بالنسبة للعديد من سكان المدينة.

-  المكسيك تتحالف مع القطاع الخاص لكبح جماح الأسعار .. هل تنجح؟
- صندوق النقد الدولي يجدد خط ائتمان للمكسيك بقيمة 50 مليار دولار

أما البطاطا البيضاء المستخدمة في المرق والحساء فتضاعف سعرها عم ما كان عليه قبل الحرب في أوكرانيا وبلغ 0.75 دولار للكيلو. وقالت بائعة أخرى، سونيا يانغال (39 عاما) «ارتفاع الأسعار يقلقنا جميعا. الـبابا مهمة كالهواء».

 قبل الإنكا والإسبان
بات على العائلات البيروفية تكريس 60 دولارا في الشهر لشراء البطاطا، في حين يبلغ متوسط الأجور في المدن 376 دولارا.

وتؤكد ربة المنزل لوسيا أدريانزين (69 عاما) أنه لم يعد هناك حلول غير «تقليص الاستهلاك». وتقول مارتا غيريروس (61 عاما) «يجب أن نجد بدائل» مشيرةً إلى أطباق مصنوعة من الفول أو العدس.

وتَقلق السلطات بسبب نقص الأسمدة، والتي تشكل روسيا أكبر مصدّريها. وطالب رئيس البيرو اليساري بيدرو كاستيلو باحترام «الحق بالغذاء» واستئناف تصدير القمح الأوكراني والأسمدة الروسية.

تعود زراعة «البابا» إلى ما قبل إمبراطورية الإنكا في القرن الخامس عشر، في حين شكلت الذرة رمزًا لشعوب أميركا الوسطى أي المكسيك حاليًا. في جنوب العاصمة مكسيكو تواصل لورا فلوريس (39 عاما) زراعة وحصاد السنابل الصفراء بدون أسمدة في قطعة أرض صغيرة، على طريقة أجدادها.

زراعة الأراضي الصغيرة تصمد مع استخدام المطاحن
تصمد زراعة الأراضي الصغيرة مع استخدام المطاحن الحرفية بشكل أفضل في مواجهة التضخم مقارنة بالإنتاج الصناعي. لكن هذه الطرق التقليدية لا تكفي لإطعام 126 مليون مكسيكي، علماً أن البلاد أنتحت 27,4 مليون طن من الذرة في 2021.

يعتمد العديد من منتجي التورتيلا على الشركات الصناعية مثل «ماسيكا» و«مينسا» المدرجة في البورصة، لتزويدهم بدقيق الذرة.  وطالت عواقب الحرب في أوكرانيا هذا القطاع الصناعي بنحو خاص، مع تداعيات مباشرة على سعر التورتيلا.

وارتفع سعر كيلو التورتيلا من 0.94 دولار إلى 1.05 دولار بين يناير واكتوبر وقد بلغ الذروة بتسجيل 1.25 دولار في بعض الولايات في شمال غرب البلاد (سينالوا، باجا كاليفورنيا).

ارتفاع أسعار المواد الغذائية أحد أسباب التضخم
ويشكل ارتفاع أسعار المواد الغذائية أحد أسباب التضخم (8.7% خلال 12 شهرًا في سبتمبر، وهو رقم قياسي خلال 20 عامًا).

وللحد من التضخم، وقع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اتفاقية ثانية مع القطاع الخاص تشمل العملاقين ماسيكا ومينسا، وتنص على تجميد أسعار الدقيق، من بين أمور أخرى. ويتعرض منتجو الذرة الصغار أيضًا في جنوب المكسيك لخطر التمدّن المتسارع بالإضافة إلى انخفاض ربحية المحاصيل.  

وتقول لورا فلوريس بأسف وهي تنظر من أرضها الصغيرة إلى المباني في مكسيكو التي تضم 9 ملايين نسمة «منتجون عدة يزرعون، ولكنهم لا يجنون عائدات من استثمارهم، فيفضّلون بيع» الأرض.  وتضيف «قبل بضع سنوات، كانت المكسيك تتمتع باكتفاء ذاتي من الفول والذرة، ولم يعد الأمر كذلك حاليا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فلوسنا»: مقابلة مع وزير النفط والغاز محمد عون

«فلوسنا»: مقابلة مع وزير النفط والغاز محمد عون
مونديال قطر 2022.. سوق سياحية للخليج و«دوائر النخبة» أزمة كبرى أمام مشجعي الكرة

مونديال قطر 2022.. سوق سياحية للخليج و«دوائر النخبة» أزمة كبرى أمام مشجعي الكرة
غوارديولا يتحدث عن تفاعل هالاند مع دي بروين

غوارديولا يتحدث عن تفاعل هالاند مع دي بروين
«وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش

«وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش
«نسخة إلى الرأي العام»: رفع سعر فاتورة الكهرباء.. بين مناسبة الأسعار وجودة الخدمة

«نسخة إلى الرأي العام»: رفع سعر فاتورة الكهرباء.. بين مناسبة الأسعار وجودة ...
قصة وفاة وتفاصيل الجنازة يشرحها كونتي عقب فوز توتنهام على برايتون في «البريميرليغ»

قصة وفاة وتفاصيل الجنازة يشرحها كونتي عقب فوز توتنهام على برايتون في ...
اختراق التلفزيون الرسمي الإيراني وبث صور وشعارات مناهضة للسلطات

اختراق التلفزيون الرسمي الإيراني وبث صور وشعارات مناهضة للسلطات
مريضات يطوين صفحة سرطان الثدي بالوشم

مريضات يطوين صفحة سرطان الثدي بالوشم
الآلاف يتظاهرون في مدن أميركية دفاعا عن الحق بالإجهاض

الآلاف يتظاهرون في مدن أميركية دفاعا عن الحق بالإجهاض
باشاغا: إدارة «المركزي» ملزمة بتنفيذ الميزانية وإلا وقعت تحت طائلة القانون

باشاغا: إدارة «المركزي» ملزمة بتنفيذ الميزانية وإلا وقعت تحت طائلة القانون
باشاغا يحدد أولويات حكومته.. وموقفها من مصر وقطر وأميركا وروسيا والإمارات

باشاغا يحدد أولويات حكومته.. وموقفها من مصر وقطر وأميركا وروسيا والإمارات
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 3 - 0 عزام

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 3 - 0 عزام
(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. واتفاق على حكومة موحدة

(فيديو) باشاغا في مقابلة مع قناة «الوسط»: التقيت سفيري ألمانيا وبريطانيا.. ...
انتهت عبر «WTV»: كيغالي 0 - 0 النصر

انتهت عبر «WTV»: كيغالي 0 - 0 النصر
هل تواجه مجموعة «كريدي سويس» مصيرا مشابها لمصرف «ليمان براذرز»؟

هل تواجه مجموعة «كريدي سويس» مصيرا مشابها لمصرف «ليمان براذرز»؟
الديب وأبوزقية والصادق: هفوات الدفاع وأخطاء التشكيل من الجبال وراء خسارة الأهلي طرابلس في السودان

الديب وأبوزقية والصادق: هفوات الدفاع وأخطاء التشكيل من الجبال وراء خسارة الأهلي ...
برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا

برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا
كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!

كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن تفرض قيودا إضافية على شراء الصين أشباه الموصلات وتصنيعها
واشنطن تفرض قيودا إضافية على شراء الصين أشباه الموصلات وتصنيعها
«المركزي» الصيني يضخ ملياري يوان للحفاظ على استقرار السيولة
«المركزي» الصيني يضخ ملياري يوان للحفاظ على استقرار السيولة
بوتين يعلن «تأميم» حصة «إكسون موبيل» في مشروع «سخالين 1»
بوتين يعلن «تأميم» حصة «إكسون موبيل» في مشروع «سخالين 1»
«إنرجين» الإسرائيلية تبدأ اختبار ضخ الغاز في حقل كاريش
«إنرجين» الإسرائيلية تبدأ اختبار ضخ الغاز في حقل كاريش
هل تربح «فينفاست» الفيتنامية رهان اختراق سوق السيارات الأميركية؟
هل تربح «فينفاست» الفيتنامية رهان اختراق سوق السيارات الأميركية؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما...
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما...
الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد المخاوف من الركود
الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد ......
رئيسة وزراء بريطانيا تقر بأنه كان عليها «أن تعد بشكل أفضل» لخطة التخفيض الضريبي
رئيسة وزراء بريطانيا تقر بأنه كان عليها «أن تعد بشكل أفضل» ......
بايدن يعلن تخصيص 2.9 مليار دولار لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في العالم
بايدن يعلن تخصيص 2.9 مليار دولار لمكافحة انعدام الأمن ......
المزيد
التضخم المتسارع يضرب البطاطا في البيرو والذرة في المكسيك
التضخم المتسارع يضرب البطاطا في البيرو والذرة في المكسيك...
شاهد: استمرار الإضرابات في أكثر من 20% من محطات الوقود الفرنسية
شاهد: استمرار الإضرابات في أكثر من 20% من محطات الوقود ......
صناعة الغاز تلتهم مساحات من ساحل الجنوب الأميركي
صناعة الغاز تلتهم مساحات من ساحل الجنوب الأميركي...
هل تربح «فينفاست» الفيتنامية رهان اختراق سوق السيارات الأميركية؟
هل تربح «فينفاست» الفيتنامية رهان اختراق سوق السيارات ......
«إنرجين» الإسرائيلية تبدأ اختبار ضخ الغاز في حقل كاريش
«إنرجين» الإسرائيلية تبدأ اختبار ضخ الغاز في حقل كاريش...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط