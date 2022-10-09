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شاهد: استمرار الإضرابات في أكثر من 20% من محطات الوقود الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 04:01 مساء
شاهد: استمرار الإضرابات في أكثر من 20% من محطات الوقود الفرنسية
محطة وقود توتال إنيرجي في روفاش بشرق فرنسا. (أ ف ب)
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 قال مسؤولون نقابيون في كل من شركتي «إكسون موبيل» و«توتال إنرجيز» إن الإضرابات التي دعت لها الكونفدرالية العامة للشغل تتواصل.

وذكر ممثل للكونفدرالية أن الإضراب «مستمر في كل مكان»، مضيفا أنه لم تحدث اتصالات من «توتال إنرجيز» منذ دعوة الكونفدرالية أمس السبت رؤساء الشركة لبدء في مفاوضات تتعلق بالأجور، بحسب «رويترز».

تعطيل العمليات في أربع من مصافي التكرير الرئيسية
وتواجه أكثر من 20 % من محطات الوقود الفرنسية مشكلات في الإمدادات في مطلع الأسبوع، بعدما تسببت الإضرابات في تعطيل العمليات في أربع من مصافي التكرير الرئيسية في البلاد. ويطالب العمال برواتب أعلى لمساعدتهم على مواجهة التضخم المتفاقم.

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وأدت الإضرابات وأعمال الصيانة غير المخطط لها إلى تعطل أكثر من 60 بالمئة من طاقة التكرير الفرنسية، أي 740 ألف برميل يوميا، مما أجبر البلاد على استيراد المزيد من الوقود في وقت أدى فيه الغموض بشأن الإمدادات العالمية إلى زيادة التكلفة.

ويعد هذا الإضراب جزءا من تحركات عمالية أوسع في جميع أنحاء فرنسا تطالب بزيادة الأجور ومعاشات التقاعد في ظل تراجع القوة الشرائية مع ارتفاع التضخم في جميع أنحاء أوروبا. وأدى ذلك إلى إضرابات في مفاعلات نووية مما أدى إلى الحد من إمدادات الكهرباء.

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