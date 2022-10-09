بوتين يعلن «تأميم» حصة «إكسون موبيل» في مشروع «سخالين 1»

القاهرة - بوابة الوسط

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسومًا يقضي بإنشاء مشغل جديد لمشروع النفط والغاز «سخالين 1»، الذي تقوده شركة إكسون موبيل (XOM.N) في الشرق الأقصى لروسيا.

وتحاكي خطوة بوتين التي تؤثر على أكبر استثمار لشركة إكسون في روسيا، الاستراتيجية التي استخدمها للسيطرة على خصائص الطاقة الأخرى في البلاد، وفق وكالة «رويترز».

ويمنح المرسوم الحكومة الروسية سلطة تقرير ما إذا كان بإمكان المساهمين الأجانب الاحتفاظ بحصص في المشروع.

وتمتلك إكسون 30% من حصة المشغل في سخالين -1، مع شركة روسنفت الروسية، وشركة «ONGC Videsh» الهندية، وشركة «سوديكو» اليابانية كشركاء.

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وانخفض إنتاج النفط في مشروع «سخالين 1» إلى 10 آلاف برميل فقط في يوليو من 220 ألف برميل يوميًا، قبل غزو روسيا لأوكرانيا.

وتحاول «إكسون» الخروج من عملياتها في روسيا ونقل دورها في «سخالين 1» إلى شريك منذ مارس، بعد العقوبات الدولية المفروضة على موسكو، فيما اشتبكت الحكومة الروسية مع الشركة المنتجة للنفط، وهددت الأخيرة بإحالة القضية إلى التحكيم الدولي.

مهلة شهر أمام الشركاء الأجانب

وقال مسؤول في شركة «SODECO» اليابانية التي تمتلك حصة 50% في الشركة، إنها تجمع المعلومات وتتحدث مع الشركاء، إذ توقفت اليابان عن شراء الخام من روسيا منذ يونيو.

وفي هذا الإطار، سيتولّى كيان قانوني روسي جديد حقوق ومسؤوليات اتّحاد المستثمرين الحالي ومشغل «إكسون نفت غاز».

وأُتيحت أمام الشركاء الأجانب مهلة شهر لحسم قرارهم، عمّا إذا كانوا سيحافظون على حصصهم في الشركة الجديدة، أمّا من يُقرّرون الانسحاب فسيحصلون على تعويض معدّل وفقًا للخسائر المحتملة التي ظهرت في وقت سابق من هذا العام، وسط توقف إنتاج «سخالين 1»، كما أوقفت «إكسون» الإنتاج بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

محادثات لتسليم حصون «إكسون» لطرف ثالث

وقالت «إكسون» في أوائل أغسطس إنها تجري محادثات لتسليم حصتها البالغة 30%، إلى طرف ثالث لم يكشف هويته بعد، وفي اليوم التالي أصدر بوتين مرسومًا يحظر خروج الشركات المساهمة الأجنبية من عدّة مشروعات استراتيجية، بما في ذلك «سخالين 1» حتى نهاية العام، لكن «إكسون» تحدت المرسوم.

في هذا الإطار، وقّع بوتين في يوليو مرسومًا مماثلًا بشأن نقل عمليات مشروع «سخالين 2» للغاز الطبيعي إلى كيان روسي.

وقالت شركة «شل بي إل سي»، التّي تمتلك حصة 27.5% في تلك المنشأة، إنّه «من غير المرجح تمامًا» أن تحصل على حصة في كيان «سخالين» الجديد.

بينما قرّرت الشركتان اليابانيتان «ميتسوبيشي كورب»، و«ميتسوي آند كو»، الحفاظ على استثمارات في مصنع رئيسي للغاز الطبيعي المسال في روسيا.