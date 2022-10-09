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«المركزي» الصيني يضخ ملياري يوان للحفاظ على استقرار السيولة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 09:10 صباحا
«المركزي» الصيني يضخ ملياري يوان للحفاظ على استقرار السيولة
البنك المركزي الصيني, (أرشيفية : الإنترنت)
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ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الأحد، ملياري يوان (281.7 مليون دولار أمريكي) في السوق عبر عمليات إعادة الشراء العكسي للحفاظ على السيولة في النظام المصرفي، حسب وكالة أنباء الصين (شينخوا).

ووفقاً لبنك الشعب الصيني، جرى حديد سعر الفائدة لعمليات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام عند 2%. وقال البنك المركزي إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي.

ما هو «الريبو العكسي»؟
يشار إلى أن عمليات إعادة الشراء العكسي أو ما يعرف بـ «الريبو العكسي» عمليات مالية يقوم فيها البنك المركزي بشراء أوراق مالية من البنوك التجارية من خلال عروض محددة، مع اتفاق بإعادة بيعها إليها مجددا في المستقبل. 

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