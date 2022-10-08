Atwasat

هل تواجه مجموعة «كريدي سويس» مصيرا مشابها لمصرف «ليمان براذرز»؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أكتوبر 2022, 04:06 مساء
هل تواجه مجموعة «كريدي سويس» مصيرا مشابها لمصرف «ليمان براذرز»؟
لافتة لمجموعة كريدي سويس العملاقة في العاصمة السويسرية بيرن. (أ ف ب)
alwasat radio

تواجه مجموعة «كريدي سويس» المالية وضعًا صعبًا في ظل سلسلة فضائح هزتها وتراجع قيمتها في البورصة إلى أقل من الثلث خلال عام ونصف، ما يحيي في الأذهان ذكرى انهيار مصرف ليمان براذرز الأميركي، الضحية الأولى الكبرى للأزمة المالية التي عصفت بالعالم في 2008-2009.

وأصدرت اللجنة الأوروبية حول المخاطر المؤسسية، التابعة للبنك المركزي الأوروبي في نهاية سبتمبر، إنذارًا غير مسبوق منذ أكثر من عشر سنوات إلى القطاع المالي الأوروبي، داعية المصارف إلى «الاستعداد» لـ«سيناريوهات مخاطر قصوى» ازداد احتمال حصولها منذ مطلع العام، وفق «فرانس برس».

غير أن الخبراء أوصوا بعدم الاستسلام للذعر، معتبرين أن ثاني أكبر مصرف سويسري والنظام المالي المصرفي الأوروبي بمجمله أفضل تسلحًا لمواجهة أزمة مما كانا في بداية السنة.

لماذا يثير مصرف كريدي سويس مخاوف؟
عند اندلاع أزمة ليمان براذرز العام 2008، قررت إدارة الرئيس جورج بوش آنذاك أن تدعه يغرق على أمل أن تجعل منه مثالًا، من دون أن تقدر كل العواقب المحتملة.

وأثار إفلاس الشركة الضخمة مخاوف في السوق من احتمال أن تتبعها مؤسسات أخرى، ما زاد من حدة المصاعب وحمل عديد الدول على التدخل. وفي هذا السياق، تم تفكيك شركة «فورتيس» البلجيكية الهولندية ووُضع فرعها البلجيكي تحت إشراف مصرف «بي إن بي باريبا» الفرنسي.

-  مصرفي لبناني: قانون ضبط رأس المال هو «الحل» بعد اقتحام مودعين لـ«بلوم»
-  الصين توقف أكثر من 200 شخص بعد عملية احتيال مصرفي واسعة

والأهم أن الدول اضطرت إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإسعاف مؤسسات عديدة تعتبر «أكبر من أن يُسمح بسقوطها» إذ كانت ستتسبب في حال إفلاسها بانهيار النظام المالي بالكامل، ومنها شركة التأمين الأميركية (إي جي وإيه) بنك دكسيا الفرنسي البلجيكي الذي لم ينجح بنهاية المطاف في تخطي أزمة الديون اليونانية.

غير أن عمليات الإنقاذ هذه كانت مكلفة جدًا للمالية العامة، ومهّدت لأزمة الديون التي تلتها وفرضت تبني سياسات تقشف مالي، لا سيما في أوروبا.

أي دروس استخلصت من أزمة 2008-2009؟
بذلت المصارف في العقد المنصرم جهودًا هائلة لتوطيد متانتها في وجه أي أزمات قد تواجهها.

وفي هذا السياق تم رفع نسبة كفاية رأس المال التي يتحتم على المصارف الالتزام بها لضمان قدرتها على امتصاص خسائر محتملة، بموجب القواعد التي وضعتها «لجنة بازل للرقابة المصرفية» ومقرها المدينة السويسرية.

وأعلنت مجموعة «كريدي سويس» في نتائجها لمنتصف السنة الصادرة في نهاية يوليو، عن نسبة ملاءة قدرها 13.5%. وعلى سبيل المقارنة، تصل هذه النسبة إلى 12.2% لمصرف «بي أن بي باريبا»، و14.95% لمصرف «يونيكريديت» الإيطالي و13% لدويتشه بنك.

وأكد المسؤول في وكالة «موديز» للتصنيف، الائتماني آلان لوران، أن نسبة الأصول هذه التي تسمح بمواجهة خسائر غير متوقعة «تعززت بقوة» بعد أزمة 2008 وتم تعديل طريقة احتسابها لجهة تشديد القيود على المصارف.

كما تفرض الهيئة المصرفية الأوروبية على خمسين مصرفًا كبيرًا في القارة الخضوع دوريًا لاختبارات إجهاد. وأظهرت نتائج آخر اختبارات نشرت في نهاية يوليو 2021 أن المؤسسات قادرة على امتصاص عواقب أزمة اقتصادية خطيرة دون تكبد خسائر كبرى.

هل ثمة مخاوف من مفعول دومينو جديد؟
سعى الخبراء الذين اتصلت بهم وكالة «فرانس برس» إلى الطمأنة. وأكد غيوم لارمارو الشريك في شركة كولومبوس كونسالتينغ المكلف الخدمات المالية أن مجموعة كريدي سويس «تبقى شركة مالية متينة».

ولفتت فانيسا هولتز مسؤولة فرنسا في «بنك أميريكا» إلى أنه في حال قيام أزمة فإن «المتانة المالية للمصارف قوية جدًا» مشددة على أنه «تم استخلاص العبر بصورة جيدة من 2008».

ثم أنه في حال إفلاس مصرف فإن القارة الأوروبية «باتت تملك إطارًا» للخروج من الأزمة أيًا كان حجمها، بحسب ما أكدت في فبراير رئيسة بنك «سانتاندير» الإسباني، أنا بوتين، التي تترأس لوبي المصارف الأوروبية.

وإن حاولت الحكومات كوسيلة أخيرة صرف أموال لإنقاذ مصرف، ثمة قاعدة جديدة تفرض في مرحلة أولى على المساهمين أو كبار الدائنين توفير التمويل، خلافًا لما كانت عليه الحال قبل 2008. كما تسهم المصارف في صندوق أوروبي هدفه منع تكبّد دافعي الضرائب فاتورة باهظة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV»: كيغالي 0 - 0 النصر

انتهت عبر «WTV»: كيغالي 0 - 0 النصر
برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا

برنامج «تحقيقات» | مهددون بالموت تحت الأنقاض في ليبيا
كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!

كاركاتير خيري - انقلابات أفريقيا!
انسحاب بوتين أم تفاوض ينهي الحرب؟.. «فرانس برس»: هذه سيناريوهات الحرب في أوكرانيا

انسحاب بوتين أم تفاوض ينهي الحرب؟.. «فرانس برس»: هذه سيناريوهات الحرب في ...
بالفيديو: حضري العصيدة في يوم المولد النبوي

بالفيديو: حضري العصيدة في يوم المولد النبوي
عام من الشلل السياسي يحرم العراق من فرص اقتصادية ومشاريع بنى تحتية

عام من الشلل السياسي يحرم العراق من فرص اقتصادية ومشاريع بنى تحتية
كتَّاب وفنانون: تحريم الاحتفال بالمولد النبوي جرنا إلى جدال لا طائل منه

كتَّاب وفنانون: تحريم الاحتفال بالمولد النبوي جرنا إلى جدال لا طائل منه
في باخموت الأوكرانية.. المدنيون يكافحون من أجل البقاء مع تقدم القوات الروسية

في باخموت الأوكرانية.. المدنيون يكافحون من أجل البقاء مع تقدم القوات الروسية
فصيلة دم نادرة قد تنقذ حديثي الولادة من خطر قاتل

فصيلة دم نادرة قد تنقذ حديثي الولادة من خطر قاتل
«أهالي صبراتة» يطالبون بملاحقة مرتكبي حادث «جثث المهاجرين المتفحمة»

«أهالي صبراتة» يطالبون بملاحقة مرتكبي حادث «جثث المهاجرين المتفحمة»
كوريا الشمالية تدافع عن تجاربها الصاروخية في مواجهة «التهديدات العسكرية» الأميركية

كوريا الشمالية تدافع عن تجاربها الصاروخية في مواجهة «التهديدات العسكرية» ...
محللون: خفض «أوبك+» الإنتاج يكشف اتساع الخلاف بين بايدن والعائلة المالكة السعودية

محللون: خفض «أوبك+» الإنتاج يكشف اتساع الخلاف بين بايدن والعائلة المالكة ...
برنامج «ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمريخ السوداني

برنامج «ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمريخ ...
انتشال 15 جثة متفحمة على متن قارب في صبراتة

انتشال 15 جثة متفحمة على متن قارب في صبراتة
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ السوداني في «أبطال أفريقيا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ السوداني في «أبطال أفريقيا»
الحكومة الألمانية تتوقع ركود الاقتصاد في العام 2023

الحكومة الألمانية تتوقع ركود الاقتصاد في العام 2023
الكوني يعلن التوصل إلى «شبه توافق» ليبي حول مسارات المصالحة

الكوني يعلن التوصل إلى «شبه توافق» ليبي حول مسارات المصالحة
رفع قيمة الدينار يعيد الانقسام بين «مركزي البيضاء» و«طرابلس»

رفع قيمة الدينار يعيد الانقسام بين «مركزي البيضاء» و«طرابلس»
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن يوقع مرسوم نقل المعلومات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى أميركا
بايدن يوقع مرسوم نقل المعلومات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى ...
انقسام أوروبي في براغ حول سبل الاستجابة لأزمة الطاقة
انقسام أوروبي في براغ حول سبل الاستجابة لأزمة الطاقة
البنك الدولي: العالم يواجه موجة خامسة من أزمة الديون
البنك الدولي: العالم يواجه موجة خامسة من أزمة الديون
صندوق النقد يمنح أوكرانيا مساعدة طارئة بـ1.3 مليار دولار
صندوق النقد يمنح أوكرانيا مساعدة طارئة بـ1.3 مليار دولار
صندوق النقد يفرج عن شريحة بـ3.8 مليار دولار من قرض للأرجنتين
صندوق النقد يفرج عن شريحة بـ3.8 مليار دولار من قرض للأرجنتين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما...
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما...
الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد المخاوف من الركود
الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد ......
رئيسة وزراء بريطانيا تقر بأنه كان عليها «أن تعد بشكل أفضل» لخطة التخفيض الضريبي
رئيسة وزراء بريطانيا تقر بأنه كان عليها «أن تعد بشكل أفضل» ......
بايدن يعلن تخصيص 2.9 مليار دولار لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في العالم
بايدن يعلن تخصيص 2.9 مليار دولار لمكافحة انعدام الأمن ......
المزيد
هل تواجه مجموعة «كريدي سويس» مصيرا مشابها لمصرف «ليمان براذرز»؟
هل تواجه مجموعة «كريدي سويس» مصيرا مشابها لمصرف «ليمان ......
الرياض: قرار «أوبك+» لا يستهدف أميركا
الرياض: قرار «أوبك+» لا يستهدف أميركا...
محللون: خفض «أوبك+» الإنتاج يكشف اتساع الخلاف بين بايدن والعائلة المالكة السعودية
محللون: خفض «أوبك+» الإنتاج يكشف اتساع الخلاف بين بايدن ......
صندوق النقد يفرج عن شريحة بـ3.8 مليار دولار من قرض للأرجنتين
صندوق النقد يفرج عن شريحة بـ3.8 مليار دولار من قرض للأرجنتين...
صندوق النقد يمنح أوكرانيا مساعدة طارئة بـ1.3 مليار دولار
صندوق النقد يمنح أوكرانيا مساعدة طارئة بـ1.3 مليار دولار...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط