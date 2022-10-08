الرياض: قرار «أوبك+» لا يستهدف أميركا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير سعودي، التزام بلاده بضمان الاستقرار في أسواق النفط لصالح المستهلكين والمنتجين. وكشف أن الرياض عمدت إلى زيادة إنتاجها النفطي بشكل تدريجي خلال العام الماضي عند حدوث النقص، في حين أن قرار خفض أو زيادة الإنتاج يجري باتفاق دول «أوبك+» التي تبلغ 22 دولة، مشددًا على أن المملكة لا تسيّس النفط.

وخلال مداخلته على قناة «فوكس نيوز» الأميركية، ردّ وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير على اتهامات تشير إلى تأثير السعودية على قرار «أوبك+» وارتفاع أسعار الغاز في الولايات المتحدة الأميركية، بقوله «نقص إنتاج المصافي الأميركية هو السبب، هناك نقص في التكرير بالولايات المتحدة منذ أكثر من 20 عاما». وأفاد الوزير الجبير بأن «النفط ليس سلاحًا، نحن ننظر إلى النفط باعتباره مهمًا للاقتصاد العالمي، لذلك فإن فكرة فعل ذلك لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة أو للتأثير بأي شكل من الأشكال ليست صحيحة على الإطلاق».

وتابع، وفق جريدة «عكاظ» السعودية: «نحن نشهد نقصًا، ورياحًا معاكسة من حيث الجغرافيا السياسية، ومن حيث معدلات النمو، وتباطؤًا في الاقتصادات في جميع دول العالم، ونريد أن نتأكد من أننا نتصرف بطريقة استباقية لضمان عدم حدوث انهيار في أسواق الطاقة الذي سيكون ضارًا ليس فقط على المنتجين، ولكن أيضًا على المستهلكين والاقتصاد العالمي».

وحول زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الأخيرة إلى السعودية، أوضح الجبير أنها كانت تتمحور حول العلاقة الثنائية وتعزيز السلام وتصور المستقبل وحماية المصالح، والترويج للفرص التجارية والاقتصادية والاستثمار.

ماذا قال مسؤولون خليجيون وأميركيون بشأن قرار «أوبك+»؟

وفي وقت سابق، قال مسؤولون حكوميون وخبراء في واشنطن والخليج إن قرار مجموعة «أوبك+» هذا الأسبوع خفض إنتاج النفط رغم المعارضة الأميركية الشديدة زاد من الضغوط على العلاقات المتوترة بالفعل بين البيت الأبيض في عهد الرئيس جو بايدن والعائلة المالكة في السعودية، التي كانت يومًا أحد أقوى حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.

وقالت المصادر التي يزيد عددها على عشرة في مقابلات مع «رويترز» إن البيت الأبيض ضغط بشدة لمنع «أوبك» من خفض الإنتاج. ويأمل بايدن في الحيلولة دون ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة مرة أخرى قبل انتخابات التجديد النصفي التي يكافح فيها حزبه الديمقراطي للحفاظ على أغلبيته في الكونغرس. كما تريد واشنطن الحد من عوائد الطاقة الروسية في أثناء الحرب في أوكرانيا.