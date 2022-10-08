Atwasat

الرياض: قرار «أوبك+» لا يستهدف أميركا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أكتوبر 2022, 01:12 مساء
الرياض: قرار «أوبك+» لا يستهدف أميركا
شعار منظمة أوبك. (الإنترنت)
alwasat radio

أكد وزير سعودي، التزام بلاده بضمان الاستقرار في أسواق النفط لصالح المستهلكين والمنتجين. وكشف أن الرياض عمدت إلى زيادة إنتاجها النفطي بشكل تدريجي خلال العام الماضي عند حدوث النقص، في حين أن قرار خفض أو زيادة الإنتاج يجري باتفاق دول «أوبك+» التي تبلغ 22 دولة، مشددًا على أن المملكة لا تسيّس النفط.

وخلال مداخلته على قناة «فوكس نيوز» الأميركية، ردّ وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير على اتهامات تشير إلى تأثير السعودية على قرار «أوبك+» وارتفاع أسعار الغاز في الولايات المتحدة الأميركية، بقوله «نقص إنتاج المصافي الأميركية هو السبب، هناك نقص في التكرير بالولايات المتحدة منذ أكثر من 20 عاما». وأفاد الوزير  الجبير بأن «النفط ليس سلاحًا، نحن ننظر إلى النفط باعتباره مهمًا للاقتصاد العالمي، لذلك فإن فكرة فعل ذلك لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة أو للتأثير بأي شكل من الأشكال ليست صحيحة على الإطلاق».

وتابع، وفق جريدة «عكاظ» السعودية: «نحن نشهد نقصًا، ورياحًا معاكسة من حيث الجغرافيا السياسية، ومن حيث معدلات النمو، وتباطؤًا في الاقتصادات في جميع دول العالم، ونريد أن نتأكد من أننا نتصرف بطريقة استباقية لضمان عدم حدوث انهيار في أسواق الطاقة الذي سيكون ضارًا ليس فقط على المنتجين، ولكن أيضًا على المستهلكين والاقتصاد العالمي».

وحول زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الأخيرة إلى السعودية، أوضح الجبير أنها كانت تتمحور حول العلاقة الثنائية وتعزيز السلام وتصور المستقبل وحماية المصالح، والترويج للفرص التجارية والاقتصادية والاستثمار.

ماذا قال مسؤولون خليجيون وأميركيون بشأن قرار «أوبك+»؟
وفي وقت سابق، قال مسؤولون حكوميون وخبراء في واشنطن والخليج إن قرار مجموعة «أوبك+» هذا الأسبوع خفض إنتاج النفط رغم المعارضة الأميركية الشديدة زاد من الضغوط على العلاقات المتوترة بالفعل بين البيت الأبيض في عهد الرئيس جو بايدن والعائلة المالكة في السعودية، التي كانت يومًا أحد أقوى حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.

وقالت المصادر التي يزيد عددها على عشرة في مقابلات مع «رويترز» إن البيت الأبيض ضغط بشدة لمنع «أوبك» من خفض الإنتاج. ويأمل بايدن في الحيلولة دون ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة مرة أخرى قبل انتخابات التجديد النصفي التي يكافح فيها حزبه الديمقراطي للحفاظ على أغلبيته في الكونغرس. كما تريد واشنطن الحد من عوائد الطاقة الروسية في أثناء الحرب في أوكرانيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في باخموت الأوكرانية.. المدنيون يكافحون من أجل البقاء مع تقدم القوات الروسية

في باخموت الأوكرانية.. المدنيون يكافحون من أجل البقاء مع تقدم القوات الروسية
كوريا الشمالية تدافع عن تجاربها الصاروخية في مواجهة «التهديدات العسكرية» الأميركية

كوريا الشمالية تدافع عن تجاربها الصاروخية في مواجهة «التهديدات العسكرية» ...
برنامج «ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمريخ السوداني

برنامج «ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمريخ ...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ السوداني في «أبطال أفريقيا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ السوداني في «أبطال أفريقيا»
الحكومة الألمانية تتوقع ركود الاقتصاد في العام 2023

الحكومة الألمانية تتوقع ركود الاقتصاد في العام 2023
الكوني يعلن التوصل إلى «شبه توافق» ليبي حول مسارات المصالحة

الكوني يعلن التوصل إلى «شبه توافق» ليبي حول مسارات المصالحة
رفع قيمة الدينار يعيد الانقسام بين «مركزي البيضاء» و«طرابلس»

رفع قيمة الدينار يعيد الانقسام بين «مركزي البيضاء» و«طرابلس»
الرئيس التركي يهدد اليونان مجددا: «في منتصف الليل قد نصل فجأة»

الرئيس التركي يهدد اليونان مجددا: «في منتصف الليل قد نصل فجأة»
بداية من الجمعة.. ثلاثي الكرة الليبية يدخلون اختبار دور 32 أفريقيًا

بداية من الجمعة.. ثلاثي الكرة الليبية يدخلون اختبار دور 32 أفريقيًا
جريدة «الوسط»: «مذكرة التفاهم» تعزز حالة «اللاتفاهم» بين الليبيين

جريدة «الوسط»: «مذكرة التفاهم» تعزز حالة «اللاتفاهم» بين الليبيين
ميسي: مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرتي

ميسي: مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرتي
شاهد في «هذا المساء»: مذكرة التفاهم التركية.. غموض وجدل مستمر وتساؤلات متشعبة

شاهد في «هذا المساء»: مذكرة التفاهم التركية.. غموض وجدل مستمر وتساؤلات متشعبة
الدبيبة: لن نتنازل عن حقنا في جنوب جزيرة كريت

الدبيبة: لن نتنازل عن حقنا في جنوب جزيرة كريت
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟

جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
باحثون جزائريون يكشفون تفاصيل مشاركة الليبيين في معارك التحرير ضد الاستعمار الفرنسي

باحثون جزائريون يكشفون تفاصيل مشاركة الليبيين في معارك التحرير ضد الاستعمار ...
«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟

«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟
كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي

كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
زيلينسكي يطالب الاتحاد الأوروبي بممارسة مزيد الضغوط على قطاع الطاقة الروسي
زيلينسكي يطالب الاتحاد الأوروبي بممارسة مزيد الضغوط على قطاع ...
بايدن يوقع مرسوم نقل المعلومات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى أميركا
بايدن يوقع مرسوم نقل المعلومات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى ...
انقسام أوروبي في براغ حول سبل الاستجابة لأزمة الطاقة
انقسام أوروبي في براغ حول سبل الاستجابة لأزمة الطاقة
البنك الدولي: العالم يواجه موجة خامسة من أزمة الديون
البنك الدولي: العالم يواجه موجة خامسة من أزمة الديون
صندوق النقد يمنح أوكرانيا مساعدة طارئة بـ1.3 مليار دولار
صندوق النقد يمنح أوكرانيا مساعدة طارئة بـ1.3 مليار دولار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما...
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما...
الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد المخاوف من الركود
الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد ......
رئيسة وزراء بريطانيا تقر بأنه كان عليها «أن تعد بشكل أفضل» لخطة التخفيض الضريبي
رئيسة وزراء بريطانيا تقر بأنه كان عليها «أن تعد بشكل أفضل» ......
بايدن يعلن تخصيص 2.9 مليار دولار لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في العالم
بايدن يعلن تخصيص 2.9 مليار دولار لمكافحة انعدام الأمن ......
المزيد
الرياض: قرار «أوبك+» لا يستهدف أميركا
الرياض: قرار «أوبك+» لا يستهدف أميركا...
محللون: خفض «أوبك+» الإنتاج يكشف اتساع الخلاف بين بايدن والعائلة المالكة السعودية
محللون: خفض «أوبك+» الإنتاج يكشف اتساع الخلاف بين بايدن ......
صندوق النقد يفرج عن شريحة بـ3.8 مليار دولار من قرض للأرجنتين
صندوق النقد يفرج عن شريحة بـ3.8 مليار دولار من قرض للأرجنتين...
صندوق النقد يمنح أوكرانيا مساعدة طارئة بـ1.3 مليار دولار
صندوق النقد يمنح أوكرانيا مساعدة طارئة بـ1.3 مليار دولار...
البنك الدولي: العالم يواجه موجة خامسة من أزمة الديون
البنك الدولي: العالم يواجه موجة خامسة من أزمة الديون...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط