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محللون: خفض «أوبك+» الإنتاج يكشف اتساع الخلاف بين بايدن والعائلة المالكة السعودية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أكتوبر 2022, 09:12 صباحا
محللون: خفض «أوبك+» الإنتاج يكشف اتساع الخلاف بين بايدن والعائلة المالكة السعودية
سلام القبضة بين بايدن وبن سلمان في قمة جدة. (الإنترنت)
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قال مسؤولون حكوميون وخبراء في واشنطن والخليج إن قرار مجموعة «أوبك+» هذا الأسبوع خفض إنتاج النفط رغم المعارضة الأميركية الشديدة زاد من الضغوط على العلاقات المتوترة بالفعل بين البيت الأبيض في عهد الرئيس جو بايدن والعائلة المالكة في السعودية، التي كانت يومًا أحد أقوى حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط.

وقالت المصادر التي يزيد عددها على عشرة في مقابلات مع «رويترز» إن البيت الأبيض ضغط بشدة لمنع «أوبك» من خفض الإنتاج. ويأمل بايدن في الحيلولة دون ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة مرة أخرى قبل انتخابات التجديد النصفي التي يكافح فيها حزبه الديمقراطي للحفاظ على أغلبيته في الكونغرس. كما تريد واشنطن الحد من عوائد الطاقة الروسية في أثناء الحرب في أوكرانيا.

ومارست الإدارة الأميركية ضغوطا على «أوبك+» لأسابيع. وفي الأيام الأخيرة، حث مسؤولون أميركيون كبار في قطاعات الطاقة والسياسة الخارجية والاقتصاد نظراءهم في الخارج على التصويت ضد خفض الإنتاج، وفقا لمصدرين مطلعين على المناقشات.

واشنطن لـ«بن سلمان»: (نحن مقابل روسيا)
وسافر آموس هوكشتاين، كبير مبعوثي بايدن لشؤون الطاقة، برفقة مسؤول الأمن القومي بريت ماكجورك والمبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، إلى السعودية الشهر الماضي لمناقشة قضايا الطاقة، ومن بينها قرار «أوبك+». لكنهم أخفقوا في منع خفض الإنتاج، تماما مثلما حدث مع بايدن بعد زيارته للمملكة في يوليو.

وقال مصدر مطلع على المناقشات إن المسؤولين الأميركيين «حاولوا تصوير الأمر على أنه (نحن مقابل روسيا)»  وإنهم أبلغوا نظراءهم السعوديين أنهم ينبغي لهم الاختيار. وأضاف أن هذه الطريقة باءت بالفشل، مشيرًا إلى أن السعوديين ردوا بأنه إذا أرادت الولايات المتحدة مزيدا من النفط في الأسواق، فعليها أن تبدأ في زيادة إنتاجها.

والولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم وأيضا أكبر مستهلك للخام، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. ولم يرد المكتب الإعلامي التابع للحكومة السعودية، على طلبات من «رويترز» عبر البريد الإلكتروني للتعليق على المناقشات.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان للتلفزيون السعودي يوم الأربعاء «أولًا وأخيرًا يهمنا مصالح المملكة العربية السعودية ثم مصالح الدول التي وثقت بنا وكانت ولا تزال أعضاء في أوبك وتجمع أوبك+». وأضاف أن «أوبك» ترعى مصالحها «ومصالح العالم لأن لدينا مصلحة في دعم تنمية الاقتصاد العالمي وتوفير الطاقة بطريقة مثلى».

وأثار تعامل واشنطن مع قضية الاتفاق النووي الإيراني وتوقفها عن دعم العمليات العسكرية الهجومية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن غضب المسؤولين السعوديين، بجانب الإجراءات الأميركية ضد روسيا بعد غزوها أوكرانيا في فبراير 2022.

نفوذ سعودي
وقال الأمير عبدالعزيز لشبكة بلومبرغ بعد قرار «أوبك» إن الضغط الأميركي من أجل فرض سقف لأسعار النفط الروسي يثير حالة من الضبابية بسبب «نقص التفاصيل وعدم الوضوح» حول كيفية تنفيذه. وقال مصدر أطلعه مسؤولون سعوديون على الأمر إن المملكة تعتبر ذلك «آلية تسعير لا تحكمها السوق يمكن أن يستخدمها تحالف المستهلكين ضد المنتجين»، حسب «رويترز».

وأدى بيع 180 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي بتوجيه من بايدن في مارس  إلى الضغط على أسعار النفط. وفي مارس، قالت «أوبك+» إنها ستتوقف عن استخدام بيانات وكالة الطاقة الدولية، وهي هيئة مراقبة نفطية غربية، بسبب مخاوف أطراف على رأسها السعودية من أن يكون للولايات المتحدة نفوذ أكبر من اللازم عليها.

ويوم الخميس، وصف بايدن القرار السعودي بأنه «محبط»، مضيفا أن واشنطن قد تتخذ المزيد من الإجراءات في سوق النفط. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير يوم الأربعاء «من الواضح أن أوبك+ تنحاز إلى روسيا». ولم توضح كيف سيؤثر خفض الإنتاج على العلاقات الأميركية السعودية.

وفي الكونغرس الأميركي، دعا الديمقراطيون الذين ينتمي إليهم بايدن إلى انسحاب القوات الأميركية من السعودية وتحدثوا عن استعادة أسلحة. وكتب السناتور الديمقراطي كريس مورفي على تويتر «كنت أعتقد أن الهدف من بيع الأسلحة لدول الخليج، رغم انتهاكاتها لحقوق الإنسان، والحرب التي لا معنى لها باليمن، والعمل ضد المصالح الأميركية في ليبيا والسودان، وغير ذلك، هو أنه عندما تحدث أزمة دولية، يمكن للخليج أن يفضل أميركا على روسيا والصين».

ولي العهد وبايدن
بعد أسابيع من تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة، أصدرت واشنطن تقريرا يربط بين مقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018 وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ونفى الأمير، نجل الملك سلمان البالغ من العمر 86 عاما، أن يكون قد أصدر أمر القتل. وأصبح الأمير رئيسًا للوزراء الشهر الماضي، وهو وضع يجادل محاموه أمام محكمة أميركية بأنه يمنحه حصانة من الملاحقة القضائية في مقتل خاشقجي.

كانت رحلة بايدن إلى جدة في السعودية في يوليو  لحضور قمة خليجية، تهدف لإصلاح العلاقات، لكنه وجه أيضًا انتقادات شديدة لولي العهد بشأن مقتل خاشقجي. وقال بِن كاهيل، وهو زميل كبير في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن السعوديين يأملون في أن تمكن التخفيضات مجموعة «أوبك+» من السيطرة على أسعار النفط وتضمن عائدات نفطية كافية لحماية بلادهم من الركود. وأضاف كاهيل «مخاطر الاقتصاد الكلي تزداد سوءا باستمرار، لذا يتعين عليهم الرد. إنهم يدركون أن التخفيضات ستُغضب واشنطن، لكنهم يديرون السوق».

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