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البنك الدولي: العالم يواجه موجة خامسة من أزمة الديون

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أكتوبر 2022, 09:09 مساء
البنك الدولي: العالم يواجه موجة خامسة من أزمة الديون
مقر البنك الدولي في واشنطن، 19 يناير 2022، (ا ف ب)
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حذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، الجمعة، من أن العالم يواجه «موجة خامسة من أزمة الديون»، داعيًا إلى مزيد من الدعم للدول التي تعاني صعوبات.

وأرغم الوباء العديد من الدول على مزيد من الاقتراض، وحذر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أن العديد منها تواجه صعوبات بشأن الديون أو تواجه خطرًا بذلك وسط ارتفاع التضخم العالمي وارتفاع أسعار الفوائد، وقال مالباس أمام الصحفيين، «أنا قلق بشأن مستويات الديون، قلق على كل دولة على حدة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «في العام 2022 وحده، أصبحت نحو 44 مليار دولار من مدفوعات خدمة الدين الثنائية والخاصة مستحقة» في بعض الدول الفقيرة، أعلى من تدفق المساعدات الأجنبية التي يمكن أن تأمل بها تلك الدول، متابعًا: «الآن، نحن وسط ما أعتقد أنه موجة خامسة من أزمة الديون».

ودعا مالباس قبل أيام من الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، إلى «مزيد من الشفافية بشكل جذري» من الدائنين والمقترضين بشأن مستويات الديون.

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