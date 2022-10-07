انقسام أوروبي في براغ حول سبل الاستجابة لأزمة الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط

واجه قادة الاتحاد الأوروبي الجمعة، انقسامات خلال مناقشتهم في براغ، حول كيفية التعاطي مع أزمة ارتفاع أسعار الطاقة، في وقت يواجهون تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وحضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على فرض مزيد من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي، ومنح بلاده مزيدًا من الأسلحة في وقت يتطلع التكتل للحفاظ على دعمه لأوكرانيا والتشدد تجاه الكرملين، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال زيلينسكي مخاطبًا القادة الأوروبيين عبر الفيديو «يجب أن نكون أقوياء حتى نصرنا المشترك، للحفاظ على كل ما نقدره كثيرًا»، مضيفًا «يجب أن نستثمر الآن في دفاعنا وأمننا وتعاوننا قدر الإمكان».

كما ناقش القادة سُبل حماية البنية التحتية الحيوية بشكل أفضل في أعقاب التسريبات من خطي أنابيب الغاز الروسيين - الأوروبيين «نورد ستريم» اللذين تعرضا لعملية «تخريب».

لكن الخلافات الحادة حول كيفية معالجة أزمة الطاقة كانت محور الاهتمام الرئيسي، فقد تجادلت الدول الأعضاء حول أفضل السبل لمحاولة خفض الأسعار.

أوروبا تواجه أزمة في الطاقة

وتواجه أوروبا أزمة في الطاقة مع ارتفاع تكلفة توليد الكهرباء بشكل كبير؛ بسبب الزيادة الهائلة في أسعار الغاز نتيجة توقف إمدادات الغاز الروسي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن «روسيا أطلقت صاروخا من الطاقة على القارة الأوروبية والعالم».

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وتسارع الحكومات في أنحاء الاتحاد لخفض فواتير المستهلكين، لكنها تعتمد على مصادر طاقة مختلفة وتنقسم حول الحلول.

وتقترح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين «خارطة طريق» تشمل تدابير للمساعدة في تخفيف العبء - بما في ذلك إجراءات محتملة لوضع سقف لأسعار الغاز.

لكن لا إجماع حول فعالية وضع سقف لأسعار الغاز، وليس من المقرر أن يتخذ القادة قرارا حاسما حول الموضوع حتى قمتهم في بروكسل في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس «سيكون لدينا الكثير من العمل هذا الخريف والشتاء ولن يكون الأمر سهلا».

ضغوط لتحديد سقف لسعر الغاز

ضغطت أكثر من نصف دول الاتحاد الأوروبي على التكتل لتحديد سقف لسعر الغاز، الذي يصل إليها سواء عبر خطوط الأنابيب أو المسال، مع بدء فصل الشتاء في شمال الكرة الأرضية.

لكن ألمانيا عارضت الخطوة حتى الآن خشية تسببها بتحويل مسار الإمدادات بعيدا عن أوروبا، وقال رئيس الوزراء اللاتفي كريسيانيس كارينز «وضع سقف لسعر الغاز سيكون عظيما إذا تحقق، مع التنبيه من أنه لا يمكننا تعريض أمن الإمدادات للخطر»، مكملا «لا يمكننا تحديد السعر بشكل يدفع الأطراف الأخرى لعدم بيع الغاز إلى أوروبا».

وتعرّضت برلين لانتقادات شديدة من أعضاء الاتحاد الأوروبي لمماطلتها في هذه المسألة، وبعدما أعلنت عن صندوق بمئتي مليار يورو لتمويل السقف الذي حددته للأسعار على الصعيد الوطني.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي «رسالتي إلى ألمانيا هي أن تحافظ على وحدة الصف مع الباقين بأن على الجميع الاتفاق على عامل مشترك في الأوقات الصعبة».

ورغم مشاعر عدم الرضا بعض الشيء من المجر، نجح التكتل في المحافظة على وحدته إلى حد كبير في معارضة الكرملين بينما صعّد بوتين النزاع عبر إعلانه ضم أربع مناطق محتلة.