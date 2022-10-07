الحكومة الألمانية تتوقع ركود الاقتصاد في العام 2023

القاهرة - بوابة الوسط

يتوقع وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، حدوث ركود بنسبة 0.4%، وتضخم بنسبة 8% العام المقبل في ألمانيا، بحسب عدد جريدة «بيلد» اليومية الذي ينشر الجمعة.

واعتمدت الجريدة الألمانية على ما يسمى توقعات الحكومة لـ«الخريف»، والتي من المقرر نشرها الأربعاء المقبل، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

توقعات مماثلة لـ5 معاهد ألمانية

وهذه التوقعات مماثلة لتلك التي نشرتها في 29 سبتمبر، خمسة معاهد ألمانية (دي آي دبليو، آي إف أو، آي إف دبليو، آي دبليو إتش وآر دبليو آي)، في تقرير الخريف الخاص بها.

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وتوقعت المعاهد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% في 2023، بعد نموه 1.4% عام 2022، وتضخما بنسبة 8.8% العام المقبل، مقابل 8.4% هذا العام.

ووفق جريدة «بيلد»، يتوقع هابيك أن يرتفع معدل البطالة بشكل طفيف في العام 2023، إلى 5.4%، من 5.2% في 2022.