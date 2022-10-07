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«فاو»: أسعار المواد الغذائية تواصل التراجع عالميا للشهر السادس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أكتوبر 2022, 03:12 مساء
«فاو»: أسعار المواد الغذائية تواصل التراجع عالميا للشهر السادس
يمنيون يتبضعون في سوق للسلع الغذائية في صنعاء، 22 فبراير 2022, (أ ف ب)
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) الجمعة، أن أسعار المواد الغذائية العالمية استمرت في الانخفاض في سبتمبر للشهر السادس على التوالي، مدفوعة بتراجع كبير للزيوت النباتية عوض الارتفاع الطفيف في الحبوب.

وتراجع مؤشر فاو لأسعار الغذاء الذي يتتبع تقلب الأسعار الدولية لسلة من السلع الأساسية، مرة جديدة منذ أن سجل مستوى قياسيا في مارس بعد غزو روسيا لأوكرانيا، وانخفض بشكل معتدل في سبتمبر، بنسبة 1,1% مقارنة بشهر أغسطس، وفق «وكالة فرانس برس».

وحدد بـ136,3 نقطة، وبالتالي يبقى عند مستوى مرتفع «أعلى بـ5,5% من قيمته قبل عام»، بحسب المنظمة.

مؤشر فاو لأسعار الزيوت النباتية عند أدنى مستوى منذ فبراير 2021
وانخفض مؤشر فاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 6,6% خلال شهر واحد «ليصل إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2021»، وقالت المنظمة «الأسعار العالمية لزيوت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس واللفت تراجعت كلها»، بفضل وجود مخزون وفير من زيت النخيل وزيادة موسمية في الإنتاج في جنوب شرق آسيا، أما مؤشر فاو لأسعار الحبوب، فارتفع بشكل طفيف بنسبة 1,5%، مقارنة مع أغسطس.

وارتفعت الأسعار العالمية للقمح بنسبة 2,2% في ظل المخاوف المرتبطة بالجفاف في الولايات المتحدة والأرجنتين، والشكوك حول التمديد للممر البحري الذي يسمح باخراج الحبوب من أوكرانيا بعد شهر نوفمبر المقبل.

الفاو تخفض توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب
وخفضت المنظمة مرة أخرى توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2022، حيث من المتوقع أن ينخفض بنسبة 1,7% مقارنة بـ2021، بسبب الأحوال الجوية غير المواتية لا سيما في الولايات المتحدة.

كما حذرت فاو الجمعة من أن «45 دولة بينها 33 في إفريقيا وتسعة في آسيا واثنتان في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي وواحدة في أوروبا، تحتاج إلى مساعدات غذائية خارجية».

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وحذرت الأمم المتحدة في تقرير نُشر في سبتمبر الماضي، من أن ما يقارب مليون شخص في العالم مهددون بـ«مجاعة كارثية»، وخطر الموت في الأشهر المقبلة في غياب مساعدات إنسانية، وهو رقم قياسي يعود إلى الجفاف المدمر في القرن الإفريقي.

وتتوقع المنظمة أيضا تباطؤا في تجارة الحبوب العالمية، بانخفاض نسبته 2,4% لحملة 2022/2023 مقارنة بالحملة السابقة، نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا.

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