العجز التجاري الفرنسي يسجل مستوى قياسيا في أغسطس بـ15,5 مليار يورو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الجمارك الفرنسية، اليوم الجمعة، أن العجز في الميزان التجاري، سجل رقما قياسيا جديدا في أغسطس الماضي، عند 15,5 مليار يورو، بسبب زيادة أخرى في فاتورة الطاقة بين الواردات.

وتراجع الميزان التجاري الفرنسي، بمقدار مليار يورو مقارنة بشهر يوليو السابق، وفق وكالة «فرانس برس».

تراكميا على مدى 12 شهرا، سجل العجز رقما قياسيا بلغ 139 مليار يورو، فيما شهدت الواردات الفرنسية زيادة في تكاليفها بمقدار 1,1 مليار يورو لتصل إلى 65,6 مليار، في المقابل زادت الصادرات بشكل طفيف بمقدار 100 مليون يورو لتصل إلى 50,1 مليار يورو.

فاتورة الطاقة كلفت 800 مليون يورو إضافية خلال شهر

وأوضحت الجمارك أن فاتورة الطاقة كلفت 800 مليون يورو إضافية في أغسطس، وزاد عجز الموازنة الفرنسية بسبب الطاقة إلى 11 مليار يورو في أغسطس.

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وتزداد كلفة واردات الكهرباء والغاز بصورة متواصلة، بالنسبة لفرنسا في حين أن صادرات الطاقة مستقرة حسب الجمارك.

وتأثرت أسعار الطاقة بشدة بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا منذ نهاية فبراير الماضي، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز والنفط.