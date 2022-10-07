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النفط يستقر قبل إعلان بيانات اقتصادية أميركية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أكتوبر 2022, 11:28 صباحا
النفط يستقر قبل إعلان بيانات اقتصادية أميركية
موقع إنتاج نفط فرنسي، (أرشيفية: رويترز)
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استقرت أسعار النفط، الجمعة، قبيل إعلان بيانات اقتصادية أميركية مهمة، بعد صعودها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، على وقع قرار مجموعة «أوبك بلس» لمنتجي النفط بخصوص تخفيض الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لخام (برنت) 11 سنتا إلى 94.31 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 5 سنتات إلى 88.40 دولار للبرميل، بعد أن بلغت 98.37 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 14 سبتمبر الماضي، وفق وكالة «رويترز».

وأضاف ارتفاع الدولار إلى الضغط على أسعار النفط وسط تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، أجمعت على أن البنك سيواصل تشديد السياسة النقدية على نحو كبير وسريع.

ترقب بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة
وتترقب الأسواق تقرير بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق يوم الجمعة، ويتوقع خبراء اقتصاد إضافة 250 ألف وظيفة في الشهر الماضي مقارنة مع 315 ألفا في أغسطس.

- بعد اتهامات أميركية للتحالف.. روسيا تشيد بقرار «أوبك+» خفض إنتاج النفط

ويتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من إعلان «أوبك بلس» عن خفض أكبر لإنتاج النفط.

والخفض الذي قررت «أوبك بلس» تطبيقه هو الأكبر منذ 2020، ويأتي قبل فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي، وسيضغط هذا القرار على سوق تعاني بالفعل من قلة المعروض.

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