أسعار النفط ترتفع بعد قرار «أوبك بلس» خفض الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس، بعد أن وافقت «أوبك بلس» على خفض الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا، وهو أكبر خفض منذ العام 2020.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية ديسمبر 4 سنتات إلى 93.41 دولار للبرميل، بعد أن استقرت على ارتفاع بنسبة 1.7% في الجلسة السابقة، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي «WTI» لتسليم نوفمبر سنتين إلى 87.78 دولار للبرميل، بزيادة 1.4%، حسب وكالة «رويترز».

خفض إنتاج النفط

وبالنظر إلى أن الإنتاج في بعض دول «أوبك بلس» أقل من المستويات المستهدفة، فإن الخفض الفعلي سيكون أقل من التخفيض البالغ مليوني برميل يوميا المتفق عليه في الاجتماع.

وسيكون الخفض الحقيقي بين مليون و1.1 مليون برميل يوميا؛ استجابة لارتفاع أسعار الفائدة في الغرب وضعف الاقتصاد العالمي، وفق وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان.

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من جانبها، انتقدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الصفقة، ووصفتها بأنها «قصيرة النظر». وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيواصل تقييم ما إذا كان سيفرج عن المزيد من مخزونات النفط الاستراتيجية لخفض الأسعار.

وقال البيت الأبيض إنه سيتشاور مع الكونجرس بشأن مسارات إضافية لتقليل سيطرة «أوبك» وحلفائها على أسعار الطاقة، في إشارة على ما يبدو إلى تشريع قد يعرض أعضاء المجموعة لدعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار.

أثر قرار «أوبك بلس» مرتبط بمدة تنفيذه

وقال محللو «سيتي» في مذكرة، إن التأثير النهائي على السوق سيعتمد على مدة الاتفاقية، حيث قررت «أوبك بلس» تمديد إعلان التعاون حتى نهاية العام 2023، مضيفين أن تخفيضات الإمدادات ستبقي المخزونات العالمية منخفضة لفترة أطول.

قال محللون في «آر بي سي كابيتال» إن أكثر من نصف الخفض البالغ مليون برميل يوميا، من المتوقع أن يأتي من السعودية أكبر مصدر في العالم.

وفي سياق منفصل، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أمس الأربعاء، إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط في محاولة لتعويض آثار وضع سقف من الدول الغربي لسعر الخام الروسي، على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا.

كما دعم سحب مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي الأسعار، وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام تراجعت 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر إلى 429.2 مليون برميل.