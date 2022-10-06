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«فيتش» تخفض تصنيف الديون البريطانية إلى «سلبي»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أكتوبر 2022, 01:09 صباحا
«فيتش» تخفض تصنيف الديون البريطانية إلى «سلبي»
بنك إنجلترا المركزي، (أرشيفية: الإنترنت)
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خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الخميس، درجة الآفاق الاقتصادية للديون السيادية البريطانية من «مستقرة» إلى «سلبية»، لتحذو بذلك حذو وكالة «إس إند بي» التي اتخذت قراراً مماثلاً بعد أن أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن برنامج ضخم لخفض الضرائب.

وقالت فيتش في بيان إن «الحزمة المالية الكبيرة وغير الممولة التي جرى الإعلان عنها في إطار خطة النمو الحكومية الجديدة يمكن أن تؤدّي إلى زيادة كبيرة في العجز المالي على المدى المتوسط»، وفق «فرانس برس».

وفي ظل أزمة اقتصادية تشهدها البلاد، دافعت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، الثلاثاء، عن خطتها المثيرة للجدل لإعادة إطلاق النمو الاقتصادي عبر خفض الضرائب، رغم توقعات نشرت الثلاثاء، بتراجع آخر يسدد ثاني ضربة لحكومتها.

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