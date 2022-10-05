ألكسندر نوفاك: وضع سقف لأسعار النفط الروسي سيكون له «تأثير ضار» على السوق العالمية

القاهرة - بوابة الوسط

انتقد نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف شؤون الطاق، أالكسندر نوفاك الأربعاء، وضع أي سقف لأسعار النفط الروسي، معتبرًا أن هذا الأمر «ينتهك آليات السوق» وقد يكون له «تأثير ضار جدًا» على الصناعة العالمية.

وإذ أشار إلى أن توجه الاتحاد الأوروبي لاتخاذ هذا الإجراء قد يؤدي إلى «نقص في النفط»، حذر المسؤول الروسي مجددًا من أن الشركات الروسية «لن تزود الدول التي تستخدم هذه الأداة بالنفط»، بحسب «فرانس برس».

انفتاح المفوضية على «بحث» وضع سقف لأسعار الغاز

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، انفتاح المفوضية على «بحث» وضع سقف لأسعار الغاز في السوق الأوروبية بناءً على طلب من غالبية الدول الأعضاء للتعامل مع ارتفاع فواتير الطاقة.

وأضافت المسؤولة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «يجب إعداد مثل هذا الحد الأقصى لأسعار الغاز بشكل صحيح من أجل ضمان أمن الإمداد». وتحدثت المفوضية الأوروبية سابقًا عن وضع سقف لسعر الغاز الروسي فقط خوفًا من أن يؤدي تقييد سعر كل واردات الغاز إلى تفضيل المنتجين زبائن آخرين.

سقف عام لأسعار الغاز بالجملة

لكن 15 دولة أوروبية، بينها فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا، طالبت بوضع سقف عام لأسعار الغاز بالجملة. ومن المقرر أن تقدم المفوضية مقترحات في هذا الصدد قبل قمة الاتحاد الأوروبي، الجمعة، واجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين يومي 11 و12 أكتوبر.

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وأكدت فون دير لايين أن المفوضية «مستعدة لمناقشة تحديد سقف لسعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء» ما سيمثل «خطوة أولى نحو إصلاح هيكلي لسوق الكهرباء» الأوروبية. وتابعت: «لكن علينا أيضًا أن نبحث أسعار الغاز... التي تتعلق بالصناعة والتدفئة».

الحد من تأثير تلاعب روسيا بالأسعار

وأردفت رئيسة المفوضية: «سنعمل مع الدول الأعضاء لخفض أسعار الغاز والحد من تقلباتها، من أجل الحد من تأثير تلاعب روسيا بالأسعار». وأوضحت أن «عددًا متزايدًا من الدول الأعضاء يؤيد ذلك، ونحن أفضل استعدادًا»، مشددة على أن وضع حد أقصى لأسعار الغاز بشكل عام سيكون «حلًا موقتًا» في «فترة استثنائية»

وقال ناطق باسم المفوضية للصحفيين، إن العمل على الاقتراح لا يزال قائمًا وسيتم تفصيله في رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي قبل قمة الجمعة في براغ.

وأوضح أنه يهم «سوق الغاز بالجملة في أوروبا»، ولا يمس مباشرة السعر المدفوع للغاز المستورد، حتى لو «هناك روابط بين سعر الغاز المتداول داخل أوروبا وسعر الغاز الذي نشتريه من الخارج».