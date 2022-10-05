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«أوبك+» يخفض حصص إنتاج النفط بشكل كبير بمقدار مليوني برميل في اليوم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 04:39 مساء
«أوبك+» يخفض حصص إنتاج النفط بشكل كبير بمقدار مليوني برميل في اليوم
منصة لإنتاج النفط. (الإنترنت)
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قررت دول تحالف «أوبك+» خلال اجتماعها الأربعاء في فيينا خفض حصص الإنتاج بشكل كبير، بحسب عضو في الوفد الإيراني بهدف دعم الأسعار المتضررة من مخاوف حصول انكماش.

وقال ممثل إيران في الكارتل، أمير حسين زماني نيا، عند خروجه من اللقاء إن ممثلي الدول الأعضاء الـ13 في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وحلفاءهم العشرة اتفقوا على خفض بمقدار «مليوني» برميل في اليوم لشهر نوفمبر.

واجتمعت الدول الـ13 الأعضاء في «أوبك» بقيادة السعودية وشركائها العشر بقيادة روسيا في مقر المنظمة اعتبارا من الساعة 14.00 (12.00 ت غ) بعد غياب طال أشهرا جرت خلاله اللقاءات عبر الفيديو، بحسب «فرانس برس».

مراقبة السوق واتخاذ قرار 
وتقرر عقد الاجتماع الحضوري في اللحظة الأخيرة، وهذا يكفي لإثارة شائعات عن تخفيضات كبيرة في مواجهة المخاوف من ركود. 

وعندما وصلت الوفود إلى العاصمة النمساوية الثلاثاء، لم يرغب وزراء الطاقة في التعليق على هذه الشائعات، سواء كان الأمير السعودي عبدالعزيز بن سلمان أو نظيره الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي. 

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وصرح المزروعي للصحفيين الذين طرحوا عليه الأسئلة بإصرار في بهو الفندق «دعونا ننتظر. دعونا لا نتسرع في الاستنتاجات. هناك عملية (يجب احترامها). يجب أن نستمع أولًا إلى الفريق الفني ونراقب السوق ونتخذ قرارًا بناءً عليه».

 توقعات بخفض كبير لأهداف الإنتاج
بالنسبة للأسواق، لم تعد نتيجة الاجتماع موضع شك.  وقال كريغ إيرلام من مجموعة «أواندا» المالية «إنهم يتوقعون الآن خفضًا كبيرًا لأهداف الإنتاج، يزيد على مليون برميل يوميًا». 

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء المالية أن المشاركين في الاجتماع يناقشون خفضا قدره نحو مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر أي ضعف معظم التوقعات الأولية. 

وفي حال تحقق ذلك، سيكون ذلك أكبر خفض منذ التخفيضات التاريخية التي شملت نحو عشرة ملايين برميل في ربيع 2020، قبل انهيار الطلب المرتبط بوباء كوفيد-19. وأدى هذا الاحتمال إلى ارتفاع سعر الذهب الأسود مطلع الأسبوع الجاري.

ويرى بيارني شيلدروب من مجموعة «سيب» المصرفية أن أعضاء «أوبك+» «يرغبون في أن يكونوا متقدمين على ركود محتمل عبر إجراءات استباقية»، موضحا أن ذلك «يسمح لهم بتجنب تراكم محتمل للمخزونات وبالتالي انخفاض أسعار النفط». 

وكانت المجموعة خفضت في سبتمبر هدفها بشكل طفيف (بمقدار مئة ألف برميل) وقالت إنها مستعدة لمزيد من الخفض. منذ ذلك الحين، تراجع سعر الخامين القياسيين العالميين وعادا إلى مستويات يناير البعيدة عن الارتفاع الذي سجل في في مارس في بداية الحرب في أوكرانيا، عندما بلغ سعر برميل برنت 139.13 دولار ونفط خام غرب تكساس الوسيط 130.50 دولار.

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