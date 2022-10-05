عبر النمسا.. روسيا تستأنف تسليم شحنات الغاز لإيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة «غازبروم»، الأربعاء، أنها استأنفت إمدادات الغاز إلى إيطاليا عبر النمسا.

ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن شركة «غازبروم» قولها، الأربعاء: «استأنفنا نقل الغاز الروسي عبر أراضي النمسا»، وأضافت موضحة «جرى التوصل إلى حل مع المشترين الإيطاليين».

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من جانبها، أبلغت مجموعة «إيني» الإيطالية للطاقة، أن تدفقات غاز شركة «غازبروم» قد استؤنفت اليوم، مبينة أن «استئناف الإمدادات أصبح ممكنا من خلال قرار (إيني) والأطراف المعنية بشأن القيود الناشئة عن التشريع الجديد الذي قدمته السلطات التنظيمية النمساوية».

وفي وقت سباق اليوم، قالت المجموعة الروسية في بيان: «بالتعاون مع مشترين إيطاليين، تمكنت شركة غازبروم من إيجاد حل لتنسيق التفاعل في ظل شروط التغييرات» التنظيمية على الجانب النمساوي التي حدثت «في نهاية سبتمبر» وأدت إلى تعليق الإمدادات إلى إيطاليا.

تضارب حول أسباب إيقاف ضخ الغاز لإيطاليا

وأوقفت مجموعة «غازبروم» الروسية، السبت، بشكل تام شحنات الغاز إلى «إيني» وعزت الأمر إلى «استحالة نقل الغاز عبر النمسا»، بسبب الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر. ويمر معظم الغاز الروسي الذي يجرى تسليمه إلى إيطاليا عبر أوكرانيا، عبر خط أنابيب الغاز «تاغ» (TAG) الذي يصل إلى تارفيسيو في شمال البلاد، على الحدود مع النمسا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة «إيني» كلوديو ديسكالزي، الإثنين، سبب التعليق. وقال إن «شركة غازبروم كان ينبغي أن تقدم ضمانة نقدية لمرور الغاز إلى الناقل الذي يمرره من النمسا إلى إيطاليا، وهو ما لم يكن موجودا من قبل، ولم تدفع شركة غازبروم».

وقالت «غازبروم»، الأربعاء، إن الجهة الناظمة للقطاع النمساوي «إي كنترول» أعلنت «أنها مستعدة لتأكيد مواعيد النقل الخاصة بشركة غازبروم إكسبورت، ما سمح باستئناف شحنات الغاز الروسي عبر الأراضي النمساوية».

وأكدت شركة «إيني» العملاقة «أن تدفقات الغاز المزودة من قبل شركة غازبروم قد استؤنفت اليوم»، ورحبت في بيان بالتوصل إلى «حل، بفضل إيني والأطراف المعنية، للعقبات الناجمة عن الأنظمة الجديدة التي أدرجتها الهيئة الناظمة النمساوية».

ودعت «إي كونترول»، في الأيام الأخيرة، شركة الغاز الروسية العملاقة إلى «الامتثال» للقواعد الجديدة و«اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية». وأعلنت شركة «إيني» الإيطالية، من جهتها، عن استعدادها لدفع ضمان قدره 20 مليون يورو لإلغاء التعليق واستئناف تسليم نحو 20 مليون متر مكعب من الغاز الروسي يوميا.