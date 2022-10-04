ماسك يعيد إحياء صفقة «تويتر» بالسعر الأصلي

القاهرة - بوابة الوسط

أبلغ «تويتر» الهيئات الأميركية الناظمة، الثلاثاء، تسلمه خطابًا من إيلون ماسك يذكر فيه أنه سيمضي قدما في الاتفاق الذي وقعه هذا العام للاستحواذ على المنصة مقابل 44 مليار دولار.

وأكد «تويتر» في تغريدة أن «نية الشركة هي إتمام الصفقة بسعر 54,20 دولارا للسهم الواحد»، مشيرًا الى أن ماسك ربما قرر التخلي عن معركته القانونية لإلغاء الصفقة.

وتضمنت الشروط المذكورة في الرسالة وقف المحكمة بشكل فوري جميع إجراءات الدعوى ضد ماسك الذي كان من المقرر أن يتم الاستماع إليه تحت القسم في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وفي 30 أغسطس الماضي، تذرع إيلون ماسك في رسالة جديدة إلى «تويتر» بالاتهامات التي حاكها رئيس الأمن السابق في الشركة بيتر زاتكو؛ ليبرر بحجج إضافية قراره التخلي عن مشروع الاستحواذ على المجموعة، الذي أعلنه مطلع يوليو.