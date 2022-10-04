ارتفاع عدد السياح الأجانب بإسبانيا خلال الصيف

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع عدد السياح الأجانب في إسبانيا هذا الصيف خصوصًا بعد رفع قيود «كوفيد-19»، لكنه لا يزال منخفضًا بالنسبة للمستويات القياسية التي كانت تسجّلها مدريد قبل الجائحة، حسب أرقام رسمية نُشرت، الثلاثاء.

واستقبلت إسبانيا التي كانت ثاني أبرز وجهة سياحية في العالم بعد فرنسا قبل جائحة «كوفيد-19»، 9.1 مليون سائح في يوليو و8.8 مليون في أغسطس، وفق ما قال المعهد الوطني للإحصاءات. وهذه الأرقام ارتفعت بنسبتي 106.2% و69.7% مقارنة بالمستويات المسجّلة في يوليو وأغسطس 2021 والتي كانت بنفسها أعلى من المستويات المسجّلة في صيف 2020، وفق وكالة «فرانس برس».

لكن لا يزال عدد السياح الأجانب الآتين إلى إسبانيا منخفضًا بالنسبة للأرقام القياسية التي شهدتها البلاد في 2019 والتي كانت تأمل أن تسجّلها في فترة انتعاش ما بعد «كوفيد-19». بذلك، وصل مجموع 17.9 مليون وافد إلى إسبانيا هذا الصيف، فيما زار 20 مليون شخص إسبانيا قبل ثلاث سنوات.

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موسم سياحي «راشع واستثنائي»

وتحدّثت وزيرة السياحة الإسبانية رييس ماروتو، في بيان عن «موسم سياحي رائع واستثنائي»، وأضافت: «نواجه فصل الخريف دون أن يؤثر، حتى الآن، التضخم وعدم اليقين الذين تسببت بهما الحرب (في أوكرانيا) على الانتعاش».

في الأشهر الثمانية الأولى من العام، استقبلت إسبانيا مجموع 48 مليون سائح، أي 83% من نسبة السياح المسجّلة قبل الجائحة، حسب المعهد الوطني للإحصاءات. وبلغت النفقات السياحية 63.9 مليار يورو، أي 92% من نسبة 2019.

وأصبح الانتعاش السياحي المسجل منذ بداية العام ممكنًا من خلال عودة السياح البريطانيين (مجموع 10.2 مليون) والذي زاد عددهم سبعة أضعاف بالنسبة للعام 2021، إضافة إلى السياح الفرنسيين (7 مليون، أي بزيادة 160% عن 2021) والسياح الألمان (6.6 مليون، أي بزيادة 157% عن 2021). وأكثر المناطق الإسبانية التي استفادت من هذا الانتعاش السياحي هي كاتالونيا مع 9.9 مليون سائح (+245%) وجزر البليار مع 9.7 مليون سائح (+149%) وجزر الكناري مع 7.8 مليون سائح (+350%) والأندلس مع 6.7 مليون سائح (+248%).

وعانت إسبانيا التي استقبلت 83.5 مليون زائر أجنبي في العام 2019، بشكل كبير من قيود التنقل الهادفة إلى الحد من انتشار «كوفيد-19».