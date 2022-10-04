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3 اقتحامات جديدة لمصارف في لبنان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 11:07 صباحا
3 اقتحامات جديدة لمصارف في لبنان
مودعون لبنانيون يقفون في طابور أمام مصرف في بيروت, 26 سبتمبر 2022, (أ ف ب)
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اقتحم 3 مودعين مصارف في لبنان للمطالبة بالحصول على أموالهم ضمن حلقة جديدة من حوادث مماثلة يقدم عليها مودعون يطالبون بأموالهم في بلد يغرق في أزمة اقتصادية.

وأبرز اقتحامات اليوم، كانت من مودع غاضب دخل مصرفاً في مدينة شتورة شرق لبنان، وبحوزته سلاح، للمطالبة بتحويل مبلغ لابنه المقيم في أوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».

والشهر الماضي وقعت 7 حوادث مماثلة دفعت بالمصارف إلى إغلاق فروعها لأسبوع، قبل أن تعيد فتح أبوابها جزئياً وسط إجراءات أمنية مشددة، مستعينة بمجموعات خاصة لحراسة فروعها إضافة الى قوى الأمن، وبات غالبيتها يستقبل الزبائن بناء على مواعيد مسبقة.

اقتحام في مدينة شتورة
واقتحم المودع علي ديب الساحلي صباح الثلاثاء فرع مصرف «بي إل سي» في مدينة شتورة في منطقة البقاع (شرق)، وبحوزته سلاح، مطالباً بالحصول على وديعته التي تفوق قيمتها 24 ألف دولار، وفق ما أعلنت جمعية صرخة المودعين وهي مبادرة مدنية تعنى بحقوق المودعين وتواكب تحركاتهم.

وقال حسن مغنية، من الجمعية لوكالة «فرانس برس»، إن الساحلي، وهو متقاعد من قوى الأمن الداخلي وفي الخمسينات من عمره، «سبق له أن توجه إلى المصرف لمرات عدة من أجل تحويل مبلغ مالي قدره 4430 دولاراً بدل سكن وتعليم لابنه الذي يتابع دراسته في أوكرانيا»، مضيفا «رفض المصرف منحه المبلغ، فأقدم على اقتحام المصرف، ويحتجز رهائن داخله».

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الساحلي، إن ابنه طرد من مسكنه لعدم سداده بدل الإيجار، ما اضطره إلى عرض كليته للبيع لتأمين المبلغ المطلوب، وأكّد رفضه الخروج من المصرف قبل حصوله على كامل وديعته.

قيود مشددة على سحب الودائع
وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019، قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئاً فشيئاً، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصاً تلك المودعة بالدولار الأميركي أو تحويلها الى الخارج، وعلى وقع الأزمة التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت الليرة نحو 95% من قيمتها.

وينظم أهالي الطلاب في الخارج، تظاهرات دورية للمطالبة بالسماح لهم بتحويل مبالغ لأبنائهم.

وفي مدينة صور (جنوب)، اقتحم المودع علي حسن فرع بنك بيبلوس، وفق ما أفادت جمعية صرخة المودعين.

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وفي طرابلس (شمال)، اقتحم عدد من موظفي شركة كهرباء قاديشا مصرف «إف إن بي»، احتجاجاً على عدم تسلمهم رواتبهم، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام.

وشهدت قاعات الانتظار في المصارف، منذ بدء الأزمة المالية، إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين تعليمات إداراتهم.

وتحولت مودعة اقتحمت مصرفاً الشهر الماضي، سعياً لدفع تكاليف علاج اختها المريضة بالسرطان، إلى «بطلة» بحسب ما وصفها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة تظهر فيها وهي تحمل مسدساً بينما تقف على مكتب أحد موظفي المصرف.

وتُعتبر الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان الأسوأ في تاريخه، وبات أكثر من 80% من سكان لبنان تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة نحو 30%.

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