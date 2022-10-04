أسعار النفط ترتفع مع توقعات بخفض «أوبك بلس» الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بموافقة «أوبك بلس» على «خفض كبير» في إنتاج الخام عندما تجتمع غدا الأربعاء، ما عوض المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا أو 0.5% إلى 89.32 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت أكثر من 4% في الجلسة السابقة، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 30 سنتا أو 0.4% إلى 83.93 دولار للبرميل، وصعد المؤشر الرئيسي بأكثر من 5% في الجلسة السابقة، وهو أكبر مكسب يومي له منذ مايو، حسب وكالة «رويترز».

ارتفاع الأسعار مع مخاوف شح المعروض

وقفزت أسعار النفط أمس الإثنين على خلفية تجدد المخاوف بشأن شح المعروض، إذ يتوقع المستثمرون أن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاءها، المعروفين مجتمعين باسم «أوبك بلس»، سيخفضون الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا في أول اجتماع شخصي لهم منذ العام 2020 غدا.

وقالت مصادر في «أوبك» إن التخفيضات الطوعية من قبل الأعضاء يمكن يجعل الخفض هو الأكبر منذ بداية جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

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وتراجعت أسعار النفط لأربعة أشهر متتالية، حيث أدت جهود مكافحة «كورونا» في الصين، أكبر مستورد للنفط، إلى كبح الطلب، في حين أدى ارتفاع أسعار الفائدة والدولار الأميركي إلى الضغط على الأسواق المالية العالمية.

وأظهر استطلاع أولي لـ«رويترز» يوم الإثنين، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية زادت بنحو مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر.