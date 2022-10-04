Atwasat

أسعار النفط ترتفع مع توقعات بخفض «أوبك بلس» الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 08:55 صباحا
أسعار النفط ترتفع مع توقعات بخفض «أوبك بلس» الإنتاج
حقل نفطي في الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بموافقة «أوبك بلس» على «خفض كبير» في إنتاج الخام عندما تجتمع غدا الأربعاء، ما عوض المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا أو 0.5% إلى 89.32 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت أكثر من 4% في الجلسة السابقة، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 30 سنتا أو 0.4% إلى 83.93 دولار للبرميل، وصعد المؤشر الرئيسي بأكثر من 5% في الجلسة السابقة، وهو أكبر مكسب يومي له منذ مايو، حسب وكالة «رويترز».

ارتفاع الأسعار مع مخاوف شح المعروض
وقفزت أسعار النفط أمس الإثنين على خلفية تجدد المخاوف بشأن شح المعروض، إذ يتوقع المستثمرون أن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاءها، المعروفين مجتمعين باسم «أوبك بلس»، سيخفضون الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا في أول اجتماع شخصي لهم منذ العام 2020 غدا.

وقالت مصادر في «أوبك» إن التخفيضات الطوعية من قبل الأعضاء يمكن يجعل الخفض هو الأكبر منذ بداية جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

- قفزة في أسعار النفط بعد إعلان «أوبك بلس» دراستها خفض الإنتاج

وتراجعت أسعار النفط لأربعة أشهر متتالية، حيث أدت جهود مكافحة «كورونا» في الصين، أكبر مستورد للنفط، إلى كبح الطلب، في حين أدى ارتفاع أسعار الفائدة والدولار الأميركي إلى الضغط على الأسواق المالية العالمية.

وأظهر استطلاع أولي لـ«رويترز» يوم الإثنين، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية زادت بنحو مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد «في التسعين».. كيف تكون مشاركة ليبيا في بطولة الشان وموعد انطلاق الدوري

شاهد «في التسعين».. كيف تكون مشاركة ليبيا في بطولة الشان وموعد انطلاق الدوري
شاهد في «وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش

شاهد في «وسط الخبر»: بين الفدرالية واللامركزية.. وحدة التراب وهاجس التهميش
جلستان مرتقبتان لمجلس الأمن في أكتوبر حول الوضع الليبي.. وهذه أهم شواغل المجلس

جلستان مرتقبتان لمجلس الأمن في أكتوبر حول الوضع الليبي.. وهذه أهم شواغل المجلس
الدالي لـ«بوابة الوسط»: المدرب الوطني مظلوم وعلى الأندية احترامه

الدالي لـ«بوابة الوسط»: المدرب الوطني مظلوم وعلى الأندية احترامه
«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل بطولة ليبيا للترايثلون (صور)

«بوابة الوسط» ترصد تفاصيل بطولة ليبيا للترايثلون (صور)
«المركزي» ينفي تعديل سعر صرف الدينار: العمل مستمر بالسعر الحالي

«المركزي» ينفي تعديل سعر صرف الدينار: العمل مستمر بالسعر الحالي
شاهد لقطات نادرة لفرقة «بيتلز» في اليابان

شاهد لقطات نادرة لفرقة «بيتلز» في اليابان
بطاريات تخزين الطاقة وسيلة كاليفورنيا لمواجهة موجات الحر

بطاريات تخزين الطاقة وسيلة كاليفورنيا لمواجهة موجات الحر
«المركب» الليبي يشارك في مهرجان «بغداد الدولي للمسرح»

«المركب» الليبي يشارك في مهرجان «بغداد الدولي للمسرح»
عقيلة صالح: أي اتفاقية توقعها حكومة الدبيبة لن تكون ملزمة للدولة

عقيلة صالح: أي اتفاقية توقعها حكومة الدبيبة لن تكون ملزمة للدولة
المنقوش وأوغلو يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة والغاز

المنقوش وأوغلو يوقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة والغاز
9 قتلى بينهم مسؤولون في هجومين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب في الصومال

9 قتلى بينهم مسؤولون في هجومين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب في الصومال
32 طفلًا بين قتلى التدافع في ملعب كرة القدم بإندونيسيا

32 طفلًا بين قتلى التدافع في ملعب كرة القدم بإندونيسيا
غزة تتجه إلى الطاقة الشمسية في ظل انقطاع الكهرباء

غزة تتجه إلى الطاقة الشمسية في ظل انقطاع الكهرباء
شاهد في «وسط الخبر»: قرارات البرلمان.. لصالح من؟ ولماذا الآن؟

شاهد في «وسط الخبر»: قرارات البرلمان.. لصالح من؟ ولماذا الآن؟
مع زيارة وفد تركي لطرابلس.. عون لقناة «الوسط»: فوجئت بتكليف الحويج مهام الوزارة

مع زيارة وفد تركي لطرابلس.. عون لقناة «الوسط»: فوجئت بتكليف الحويج مهام الوزارة
كاركاتير خيري - أطراف النزاع في ليبيا يدعون إلى الاحتكام لصناديق الاقتراع

كاركاتير خيري - أطراف النزاع في ليبيا يدعون إلى الاحتكام لصناديق الاقتراع
العراق يزيد رقعة زراعة القمح لحوالي مليون فدان

العراق يزيد رقعة زراعة القمح لحوالي مليون فدان
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى 83.45%
ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى 83.45%
ارتفاع الإسترليني بعد قرار الحكومة البريطانية إلغاء أعلى معدل ضرائب
ارتفاع الإسترليني بعد قرار الحكومة البريطانية إلغاء أعلى معدل ...
الوكالة الدولية للطاقة: ترشيد استهلاك الغاز في أوروبا إجراء «حاسم» لتجاوز الشتاء
الوكالة الدولية للطاقة: ترشيد استهلاك الغاز في أوروبا إجراء ...
الإمارات تطلق فرعا لوزارة الاقتصاد في عالم «ميتافيرس» لاستقطاب ألف شركة متخصصة
الإمارات تطلق فرعا لوزارة الاقتصاد في عالم «ميتافيرس» لاستقطاب ...
الاجتماع التحضيري لـ«كوب27» يدعو إلى مكافحة التغير المناخي ومساعدة الدول الفقيرة
الاجتماع التحضيري لـ«كوب27» يدعو إلى مكافحة التغير المناخي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما...
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم واحد
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم ......
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما...
الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد المخاوف من الركود
الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد ......
رئيسة وزراء بريطانيا تقر بأنه كان عليها «أن تعد بشكل أفضل» لخطة التخفيض الضريبي
رئيسة وزراء بريطانيا تقر بأنه كان عليها «أن تعد بشكل أفضل» ......
المزيد
أسعار النفط ترتفع مع توقعات بخفض «أوبك بلس» الإنتاج
أسعار النفط ترتفع مع توقعات بخفض «أوبك بلس» الإنتاج...
بريطانيا.. حكومة تراس تدافع عن استراتيجيتها الاقتصادية
بريطانيا.. حكومة تراس تدافع عن استراتيجيتها الاقتصادية...
توقف تام لتسرب الغاز من «نورد ستريم 1» في بحر البلطيق
توقف تام لتسرب الغاز من «نورد ستريم 1» في بحر البلطيق...
الاجتماع التحضيري لـ«كوب27» يدعو إلى مكافحة التغير المناخي ومساعدة الدول الفقيرة
الاجتماع التحضيري لـ«كوب27» يدعو إلى مكافحة التغير المناخي ......
الإمارات تطلق فرعا لوزارة الاقتصاد في عالم «ميتافيرس» لاستقطاب ألف شركة متخصصة
الإمارات تطلق فرعا لوزارة الاقتصاد في عالم «ميتافيرس» ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط