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توقف تام لتسرب الغاز من «نورد ستريم 1» في بحر البلطيق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أكتوبر 2022, 09:43 مساء
توقف تام لتسرب الغاز من «نورد ستريم 1» في بحر البلطيق
تسرب الغاز في خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 في بحر البلطيق وفق صورة أصدرتها قيادة الدفاع الدنماركية في 27 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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أفاد خفر السواحل السويدي، الإثنين، بأنه لم يعد بالإمكان رؤية أي تسرب في بحر البلطيق من خط أنابيب «نورد ستريم 1»، لكن تسربًا أصغر من خط «نورد ستريم 2» لا يزال ظاهرًا.

وقال خفر السواحل في بيان: «التسرب الأكبر لم يعد مرئيًا الآن على السطح، بينما زاد التسرب الأصغر بشكل طفيف»، وفق ما ذكرت وكالة «فرانس برس».

وتم رصد هذه المشاهدات من الجو خلال جولة تحليق بالطائرة فوق المنطقة، الإثنين، قرابة الساعة 8.00 صباحًا (06.00 بتوقيت غرينيتش). وأضاف خفر السواحل أنه «في وقت سابق، كان قطر التسرب الأصغر يبلغ 30 مترًا».

التوازن بين ضغط الغاز وضغط المياه
السبت، قال ناطق باسم شركة «نورد ستريم آيه جي» المشغلة لخطوط الأنابيب، إن التسرب من «نورد ستريم 2» قد توقف «بعد التوازن الذي تحقق بين ضغط الغاز وضغط المياه». ورصدت جميع التسربات التي تم اكتشافها الأسبوع الماضي في بحر البلطيق، قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية.

- انتهاء تسرب الغاز من خط أنابيب «نورد ستريم2»
- تقرير: تسرب الغاز من نوردم ستريم نجم عن حمولة متفجرة بمئات الكيلوغرامات

ونفت موسكو وواشنطن على السواء أي علاقة لهما بالحادث، بعد تبادل للاتهامات.

المنطقة الاقتصادية السويدية الخالصة
وقدَّرت السلطات الدنماركية أن كمية الغاز الموجودة في خطي الأنابيب ستتسرب بالكامل. ووقع اثنان من التسربات في المنطقة الاقتصادية السويدية الخالصة، واثنان آخران في المنطقة الدنماركية.

وقطعت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا، في خطوة يعتقد أنها جاءت للرد على العقوبات الغربية، لكن خطي الأنابيب كانا لا يزالان يحتويان على الغاز رغم توقفهما عن العمل.

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