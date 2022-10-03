الإمارات تطلق فرعا لوزارة الاقتصاد في عالم «ميتافيرس» لاستقطاب ألف شركة متخصصة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإمارات الطامحة إلى لعب دور أساسي في مجال العلوم والتكنولوجيا، خلال الأسبوع الحالي، إطلاق فرع لوزارة الاقتصاد في عالم ميتافيرس الافتراضي الذي يعتبر مستقبل الإنترنت.

ففي متحف المستقبل في دبي، وهو مبنى يتمتع بتصميم هندسي خارج عن المألوف، استضافت الإمارة الخليجية الغنية على مدى يومين مئات الممثلين عن شركات تكنولوجية عملاقة أتوا للغوص في قدرات عالم ميتافيرس، بحسب «فرانس برس».

ويتمثل الهدف المعلن باستقطاب ألف شركة متخصصة بالتكنولوجيات الافتراضية وتقنية سلسلة الكتل لجعل دبي المعروفة بمشاريعها العقارية الضخمة «واحدًا من أكبر عشرة اقتصادات الميتافيرس في العالم» بحلول العام 2030. ويتوقع أن يسهم ذلك بنحو أربعة مليارات دولار في إجمالي الناتج المحلي، وأن يستحدث 40 ألف فرصة عمل.

قانون حول الأصول الافتراضية

والميتافيرس الذي برز إلى الواجهة في صيف العام 2021 يصمم عالمًا رقميًا واجتماعيًا من شأنه استكمال الواقع الملموس عبر الواقع المعزز أو الافتراضي ونقل الإنترنت من البعد الثنائي إلى البعد الثلاثي.

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حتى الساعة لا يزال هذا العالم الانغماسي الذي يفترض أن يستمتع فيه رواد الإنترنت بوقتهم وأن يدرسوا ويعملوا كذلك، في مرحلة «الاختبار» على ما قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، في مقابلة مع «فرانس برس».

وأوضح الوزير أن الإمارات التي يشكل الأجانب 90% من سكانها، البالغ عددهم عشرة ملايين، تستقطب منذ سنتين مزيد «الاستثمارات والمواهب الجديدة». وخففت البلاد في الفترة الأخيرة من شروط الحصول على الإقامة مع تأشيرة دخول جديدة بهدف تنشيط الاقتصاد من خلال جذب موظفين بمؤهلات عالية مثل الأطباء والمهندسين والعلماء والفنانين.

وأقرت الإمارات كذلك قانونًا حول الأصول الافتراضية واستحدثت هيئة ناظمة للأصول المشفرة واستضافت منصات مهمة لتبادل العملات المشفرة.

وأكد الوزير: «تلقى الموظفون تدريبات لكي يتمكنوا من الخوض في عالم ميتافيرس والتفاعل مع الجيل زد» الذي يقبل كثيرًا على الخدمات الإلكترونية. وهذا الجيل المولود بعد التسعينات والمحب للألعاب الإلكترونية محور كل الاستقطابات، لا سيما في الشرق الأوسط، حيث نحو ثلث السكان دون سن الثلاثين.

غزو المريخ افتراضيًا

وتشكل دبي منصة مالية عالمية ومركزًا لحركة النقل الجوي، وتضم الكثير من المؤثرين، وعرفت تطورًا لافتًا بتعويلها على السياحة الفخمة وقطاع العقارات النشط، وفي الفترة الأخيرة على التكنولوجيات الحديثة.

وهذا الأمر يستقطب مقاولين مثل أمين الزروني مؤسس «بدو» إحدى أولى الشركات الإماراتية الناشئة التي خاضت غمار الميتافيرس مع مشروع يحمل اسم «2117» مستوحى من طموحات إمارة دبي الفضائية التي تريد إقامة أول مستعمرة على سطح المريخ في غضون قرن من الزمن.

ويمكن لمستخدمي الميتافيرس أيضًا شراء بطاقة للصعود إلى مكوك افتراضي ينقل أول الواصلين إلى الكوكب الأحمر. وأوضح المقاول الشاب «الكثير منا لن يعيشوا إلى حين رؤية هذه المهمة تنجز. لذا سنحاول محاكاة هذه التجربة في الميتافيرس».

الميتافيرس يضخ 360 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي

وفيما يبقى هذا العالم الانغماسي مقتصرًا حتى الآن على حيز ضيق من عالم التكنولوجيا، إلا أن الميتافيرس قد يضخ 360 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي في دول الشرق الأوسط من شمال أفريقيا وصولًا إلى تركيا في غضون عشر سنوات على ما تفيد «ميتا» الشركة الأم لـ«فيسبوك» و«إنستغرام» في رسالة إلكترونية وجهتها إلى وكالة «فرانس برس» مستشهدة بشركة «أناليسيز غروب» Analysis Group للاستشارات الاقتصادية.

وأكدت الشركة الأميركية التكنولوجية العملاقة أنه للتوصل لذلك «يجب إدخال الكثير من البنى التحية والتكنولوجيات»، مضيفة: «لكن ندرك أيضًا أنه عندما تتوافر السياسات المشجعة على الابتكار» يحصل تسريع في الاستثمارات من خلال «توجيه رسالة واضحة إلى بيئة الأعمال برمتها».

وقالت «ميتا» إن هذا ما يحصل في دبي، مؤكدة أن الإمارات تعتمد «استراتيجية واضحة لتسريع اعتماد الميتافيرس وجذب الاستثمارات».