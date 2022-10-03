ارتفاع الإسترليني بعد قرار الحكومة البريطانية إلغاء أعلى معدل ضرائب

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع الجنيه الإسترليني، وتراجعت عائدات السندات الحكومية بعد أن قالت الحكومة البريطانية إنها لن تمضي قدما في إلغاء أعلى معدل ضرائب، وإلغاء أحد المكونات الرئيسية للميزانية الممولة بالديون التي أزعجت الأسواق المالية.

وحسب موقع «إنفستنغ» فإن تراجع رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، الكبير عن قرار الضرائب قاد لارتفاع قيمة الجنيه لفترة وجيزة، إذ قفز فوق 1.12 دولارا مرتفعا بنسبة 1٪ تقريبا في غضون دقائق بعد انتشار الشائعات حول هذه الخطوة، وفق سوزان ستريتر، كبيرة محللي الاستثمار والأسواق، هارجريفز. وأضافت: «لقد فقد الأسواق جزءا من ارتدادها على الرغم من أن الأسواق المالية تهضم الاضطرابات السياسية الأخيرة التي عصفت بالمملكة المتحدة».

كوارتينغ: فهمنا وسمعنا

وفي اليوم الثاني من المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم، كتب وزير المال كواسي كوارتينغ في تغريدة إنه «لن يمضي قدما» في إلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل البالغة 45%، مضيفا أنها باتت مصدرا «لتشتيت الانتباه».

ويمثل القرار أول تراجع عن سياسة بالغة الأهمية في عهد رئيسة الوزراء ليز تراس التي تولت مهامها قبل أقل من شهر. وجاء في التغريدة «واضح أن إلغاء الضريبة البالغة 45% بات سببا لتشتيت الانتباه عن مهمتنا الأولى المتمثلة بالتصدي للتحديات التي تواجه بلدنا. ونتيجة لذلك أعلن بأننا لن نمضي قدما بإلغاء الضريبة». وأضاف «فهمنا وسمعنا».

وجاء القرار بعدما عبر الوزيران السابقان غرانت شابس ومايكل غوف عن القلق إزاء اقتطاعات ضريبية غير ممولة، كشف عنها كوارتينغ في ميزانيته المصغرة المثيرة للجدل في 23 سبتمبر. وكان كوارتينغ قد اقترح إلغاء الضريبة البالغة 45% على البريطانيين الذين يتجاوز دخلهم السنوي 150 ألف جنيه إسترليني (167.400 دولار). وتسببت الميزانية «المصغرة» بتراجع كبير للجنيه الإسترليني أمام الدولار وارتفاع عائدات السندات وسط مخاوف من زيادة الاقتراض.

وتضمنت الميزانية تجميدا مكلفا لفواتير الطاقة بالنسبة للأفراد والأنشطة التجارية، سعيا للحد من تداعيات غزو روسيا، المصدرة الرئيسية للغاز، لأوكرانيا.