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«موديرنا» ترفض طلب الصين الكشف عن تكنولوجيا لقاحها المضاد لـ«كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أكتوبر 2022, 10:02 مساء
«موديرنا» ترفض طلب الصين الكشف عن تكنولوجيا لقاحها المضاد لـ«كوفيد-19»
لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا. (أ ف ب)
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نقلت جريدة «فاينانشال تايمز» عن أشخاص مطلعين قولهم إن شركة موديرنا رفضت تسليم الصين حقوق الملكية الفكرية الأساسية وراء تطوير لقاح كوفيد-19 مما أدى إلى انهيار مفاوضات بشأن بيعه هناك.

وقالت الجريدة، نقلا عن أشخاص شاركوا في مفاوضات جرت بين العامين 2020 و2021، إن شركة الأدوية التي مقرها كامبريدج في ولاية ماساتشوستس الأميركية، رفضت طلب الصين بتسليم وصفة لقاحها بسبب مخاوف تجارية، وأخرى تتعلق بالسلامة. وأضافت أن الشركة لا تزال «حريصة» على بيع اللقاح للصين.

 الشركة تتخلى عن جهودها السابقة للوصول إلى السوق الصينية
وقال التقرير إن الشركة «تخلت» عن جهودها السابقة للوصول إلى السوق الصينية بسبب مطالبة الصين بتسليمها تكنولوجيا اللقاح كشرط أساسي للبيع بالبلاد.

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ولم ترد «موديرنا» على الفور على طلب رويترز للتعليق. ولم توافق الصين على أي لقاحات أجنبية لكوفيد-19 وتعتمد على العديد من اللقاحات المطورة محليا.

وفي سبتمبر قال كبير المسؤولين الطبيين في شركة موديرنا، بول بيرتون إن الشركة حريصة على التعاون مع الصين لتزويد البلاد بلقاحات كوفيد-19 القائمة على الحمض النووي الريبي.

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