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العراق يزيد رقعة زراعة القمح لحوالي مليون فدان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أكتوبر 2022, 09:08 مساء
العراق يزيد رقعة زراعة القمح لحوالي مليون فدان
حصاد القمح في العراق. (الإنترنت)
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قالت وزارة الموارد المائية، في بيان الأحد، إن العراق يعتزم زراعة مليون فدان بالقمح ومساحة قليلة من الشعير في موسم زراعة المحاصيل الشتوية 2022-2023.

وأضاف البيان أن مجلس الوزراء وجه وزارة التجارة باستيراد القمح لتخزينه في المستقبل، بحسب «رويترز».

يواجه العراق، وهو مستورد رئيسي للحبوب في الشرق الأوسط، شحًا مائيًا منذ سنوات. وقالت وزارة الموارد المائية يوم الجمعة إن العام 2022 هو أكثر الأعوام جفافًا التي يشهدها العراق منذ العام 1930. وحصد العراق 625 ألف فدان في موسم 2021-2022، بحسب وزارة الزراعة.

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وقال الناطق باسم وزارة الزراعة العراقية، حميد النايف، الشهر الماضي إنه من المتوقع أن يبدأ موسم الزراعة المحلي في منتصف أكتوبر حتى نوفمبر.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن العراق حصد 625 ألف هكتار في موسم 2021-2022. وقال نايف إن الوزارة بصدد وضع خطة زراعية مع وزارة الموارد المائية وتتوقع المزيد من الاعتماد على المياه الجوفية، حيث تواجه البلاد نقصا في المياه منذ عدة سنوات.

العراق مستورد رئيسي للقمح
والعراق مستورد رئيسي للقمح ويحتاج بين 4.5 وخمسة ملايين طن من القمح سنويا لبرنامجه لدعم الغذاء. ويمزج عادة القمح المحلي مع المستورد من أستراليا وكندا والولايات المتحدة لتعويض أي عجز في الإنتاج المحلي.

وتعمل الحكومة العراقية على خطط لزيادة وارداتها من القمح من أجل زيادة مخزوناتها الاستراتيجية، والتي أدى تراجعها إلى مخاوف تطال القطاع الغذائي في البلاد.

كان تقرير عالمي قد صنّف العراق كواحد من البلدان ذات المخزون المتدني للقمح، وسط ارتفاع أسعار تلك المادة عالميا. ويدخل العراق ضمن الدول العربية المهددة بارتفاع أسعار الخبز فيها، على وقع قرارات منع تصدير القمح وتبعات الحرب الدائرة بين موسكو وكييف.

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