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«الملكية الأردنية» تعتزم إدخال 20 طائرة إيرباص لأسطولها الجوي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أكتوبر 2022, 04:02 مساء
«الملكية الأردنية» تعتزم إدخال 20 طائرة إيرباص لأسطولها الجوي
طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية تهبط في مطار دبي الدولي في 8 يوليو 2020. (أ ف ب)
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، في بيان الأحد، أنها تعتزم إدخال 20 طائرة حديثة من طراز «إيرباص» لأسطولها الجوي ضمن خطة استراتيجية لتحديث أسطول الطائرات المخصصة للمسافات المتوسطة المدى.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن «الشركة اتفقت مع شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص على إدخال 20 طائرة من الطائرات الحديثة من طراز «إيرباص A320neo»  إلى أسطولها، في إطار الخطة الاستراتيجية التي تنفذها لتحديث أسطول الطائرات المخصصة للمسافات متوسطة المدى لخدمة وجهات الشركة في الشرق الأوسط، والخليج العربي، وإفريقيا، وأوروبا»، وفق وكالة «فرانس برس».

دراسات جدوى مستفيضة
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي، قوله إن «الملكية الأردنية ستعمل على تعزيز أسطول طائرات إيرباص لغاية 20 طائرة من طراز «A320neo»  وكبديل للطائرات المستأجرة حالياً عند انتهاء فترات عقود الإيجار الحالية، كون هذا الطراز هو الأحدث من انتاج شركة إيرباص».

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وأضاف أن «دراسات جدوى مستفيضة أجرتها الملكية الأردنية، أدت إلى الاستمرار باعتماد نوع الطائرات العاملة نفسه حالياً في الأسطول من عائلة إيرباص 320، حيث كان الخيار الأمثل من الناحية المالية، وتحقيق أفضل عائد وأقل كلفة تشغيلية كونها تعمل ضمن أسطول الشركة منذ أكثر من 35 عاماً».

وأوضح أن «قرار الشركة إدخال هذه الطائرات يأتي في إطار خطة واستراتيجية الملكية الأردنية الجديدة للفترة ما بين 2022-2028، والمتعلقة بأن تبقى الملكية الأردنية شركة الطيران الأولى في منطقة المشرق العربي».

وعلى صعيد متصل، أورد المجالي أن «المباحثات مستمرة مع شركة بوينغ الأميركية، لزيادة عدد الطائرات B787 في الفترة المقبلة للعمل على خطوط الشبكة طويلة المدى، حيث يضم أسطول الملكية الأردنية في الوقت الحالي 7 طائرات من طراز بوينغ 787»، مشيرا إلى أن «الشركة تسعى لزيادة العدد الإجمالي من هذه الطائرات ليصل إلى 11 طائرة».

وأوضح أن «الملكية الأردنية ستعمل على تحديث أسطولها المخصص لخدمة الخطوط قصيرة المدى، واستبدال القديمة منها، حيثُ سيجري الإعلان قريباً عن نوع الطائرات المختارة».

وأشار إلى أن «إدخال الطائرات صغيرة الحجم إلى الأسطول سيدعم شبكتها الإقليمية، وتوجه الشركة نحو جعل عمان محطة رئيسية، وتمكينها من زيادة وتيرة التشغيل لكل الوجهات في المنطقة، وإضافة محطات جديدة تتطلع الملكية الأردنية إلى تعزيز وجودها فيها».

200 مليون دينار خسائر «الملكية الأردنية» خلال الجائحة
وأكد المجالي أن «الملكية الأردنية ستعمل على رفع حجم الأسطول من 24 طائرة عاملة حالياً، إلى نحو 40 طائرة خلال الأعوام 3-5 المقبلة، وستبذل جهودا إضافية وبالتعاون مع الجهات المعنية في هذا المجال لزيادة عدد المسافرين وجذب السياح من مدن عديدة حول العالم إلى الأردن، وبما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع إيرادات الملكية الأردنية في الوقت ذاته».

وقال المجالي في 20 يونيو الماضي، إن خسائر الملكية الأردنية خلال الجائحة تجاوزت 200 مليون دينار (حوالي 282 مليون دولار).

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