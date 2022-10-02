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مصادر: «أوبك+» تبحث خفض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أكتوبر 2022, 03:06 مساء
مصادر: «أوبك+» تبحث خفض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا
عامل بالشركات النفطية يقوم بتعبئة الوقود، (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت مصادر في أوبك لوكالة «رويترز»، اليوم الأحد، إن تكتل «أوبك+» سيبحث خفض إنتاج النفط أكثر من مليون برميل يوميًا، عندما يجتمع الأربعاء المقبل.

وهذا الرقم أعلى بقليل من تقديرات الخفض التي كانت مطروحة الأسبوع الماضي، التي تراوحت بين 500 ألف برميل ومليون برميل يوميًا.

أول اجتماع بالحضور الشخصي منذ عامين ونصف
وستستضيف فيينا أول اجتماع منذ مارس 2020، بالحضور الشخصي لتكتل «أوبك+» الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وحلفاء من خارج المنظمة من بينهم روسيا.

وذكر أحد المصادر أن الاجتماع «يعقد في وقت عالمي شديد الأهمية».

- تحالف «أوبك+» يجتمع في فيينا للمرة الأولى منذ ربيع 2020

ويجري التشاور لخفض الإنتاج وسط تقلبات تشهدها السوق وتراجع لأسعار النفط عن المستويات، التي سجلتها في مارس وكانت الأعلى في عدة سنوات.

وسبق أن أشارت السعودية، أكبر المنتجين في «أوبك»، في أغسطس، إلى إمكانية تخفيض الإنتاج لتصحيح أوضاع السوق.

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