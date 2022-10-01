«غازبروم» الروسية توقف شحناتها من الغاز إلى «إيني» الإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط

أوقفت مجموعة غازبروم الروسية السبت، بشكل تام شحنات الغاز إلى شركة «إيني» الإيطالية، وعزت الأمر إلى «استحالة نقل الغاز عبر النمسا»، على ما أعلنت شركة النفط الإيطالية في بيان.

وقالت إيني «أبلغتنا غازبروم أنها لا تستطيع تأكيد تسليم الكميات المطلوبة اليوم (السبت) مشيرة إلى استحالة نقل الغاز عبر النمسا»، مضيفة «بالتالي فإن تدفقات الغاز الروسي المخصصة لإيني عبر نقطة دخول تارفيسيو ستكون معدومة» السبت، وفق وكالة «فرانس برس».

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يمر معظم الغاز الروسي الذي يجري تسليمه إلى إيطاليا عبر أوكرانيا، من خلال خط أنابيب الغاز TAG الذي يصل إلى تارفيسيو في شمال البلاد، على الحدود مع النمسا.

تراجع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن ناطق باسم إيني قوله إن «غازبروم تؤكد أنها غير قادرة على الالتزام بالموجبات اللازمة للحصول على خدمة توزيع الغاز في النمسا، حيث يتعين عليها تسليمه، ونتيجة لهذا تواصل النمسا تلقي الغاز عند نقطة التسليم على الحدود السلوفاكية النمساوية»، مضيفًا «نعمل على التحقق مع غازبروم مما إذا كان من الممكن إعادة تحريك التدفقات إلى إيطاليا».

وتراجعت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل مطرد منذ بدء العقوبات ضد روسيا.

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلنت إيني في مطلع مارس، أنها ستبيع حصتها البالغة 50% في خط أنابيب الغاز بلو ستريم، الذي تسيطر عليه مناصفة مع غازبروم العملاقة.