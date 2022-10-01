Atwasat

«غازبروم» الروسية توقف شحناتها من الغاز إلى «إيني» الإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أكتوبر 2022, 03:46 مساء
«غازبروم» الروسية توقف شحناتها من الغاز إلى «إيني» الإيطالية
شعار شركة «غازبروم» الروسية لإنتاج الغاز على واجهة مركز أعمال في سان بطرسبرغ بروسيا. (أرشيفية - رويترز)
alwasat radio

أوقفت مجموعة غازبروم الروسية السبت، بشكل تام شحنات الغاز إلى شركة «إيني» الإيطالية، وعزت الأمر إلى «استحالة نقل الغاز عبر النمسا»، على ما أعلنت شركة النفط الإيطالية في بيان.

وقالت إيني «أبلغتنا غازبروم أنها لا تستطيع تأكيد تسليم الكميات المطلوبة اليوم (السبت) مشيرة إلى استحالة نقل الغاز عبر النمسا»، مضيفة «بالتالي فإن تدفقات الغاز الروسي المخصصة لإيني عبر نقطة دخول تارفيسيو ستكون معدومة» السبت، وفق وكالة «فرانس برس».

- «غازبروم» تعلن وقف إمدادات الغاز عبر نورد ستريم «بالكامل» حتى إصلاح توربين

يمر معظم الغاز الروسي الذي يجري تسليمه إلى إيطاليا عبر أوكرانيا، من خلال خط أنابيب الغاز TAG الذي يصل إلى تارفيسيو في شمال البلاد، على الحدود مع النمسا.

تراجع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن ناطق باسم إيني قوله إن «غازبروم تؤكد أنها غير قادرة على الالتزام بالموجبات اللازمة للحصول على خدمة توزيع الغاز في النمسا، حيث يتعين عليها تسليمه، ونتيجة لهذا تواصل النمسا تلقي الغاز عند نقطة التسليم على الحدود السلوفاكية النمساوية»، مضيفًا «نعمل على التحقق مع غازبروم مما إذا كان من الممكن إعادة تحريك التدفقات إلى إيطاليا».

وتراجعت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل مطرد منذ بدء العقوبات ضد روسيا.

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلنت إيني في مطلع مارس، أنها ستبيع حصتها البالغة 50% في خط أنابيب الغاز بلو ستريم، الذي تسيطر عليه مناصفة مع غازبروم العملاقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجويفي لـ«في التسعين»: وزارة الرياضة تقدم 500 ألف دينار لأندية الممتاز (فيديو)

الجويفي لـ«في التسعين»: وزارة الرياضة تقدم 500 ألف دينار لأندية الممتاز (فيديو)
اتحاد الكرة: الدوري لن ينطلق في الخامس من أكتوبر (فيديو)

اتحاد الكرة: الدوري لن ينطلق في الخامس من أكتوبر (فيديو)
شاهد .. الإعصار إيان يهدد جنوب شرق الولايات المتحدة بعدما خلّف أضرارا في فلوريدا

شاهد .. الإعصار إيان يهدد جنوب شرق الولايات المتحدة بعدما خلّف أضرارا في فلوريدا
«العائدات الليبية» في مباحثات وفد حكومة الدبيبة مع القائم بالأعمال الأميركي

«العائدات الليبية» في مباحثات وفد حكومة الدبيبة مع القائم بالأعمال الأميركي
الرقابة الإدارية: 43 مليون دينار مفقودة من رأسمال «ليبيا للاتصالات والتقنية»

الرقابة الإدارية: 43 مليون دينار مفقودة من رأسمال «ليبيا للاتصالات والتقنية»
أداء الدينار الليبي مقابل العملات الدولية والعربية على نحو أسبوعي (24 -29 سبتمبر)

أداء الدينار الليبي مقابل العملات الدولية والعربية على نحو أسبوعي (24 -29 ...
بريطانيا تكشف عن صورة الملك تشارلز الثالث على العملات المعدنية الجديدة

بريطانيا تكشف عن صورة الملك تشارلز الثالث على العملات المعدنية الجديدة
هدنة اليمن تشارف على نهايتها وآمال في سلام بعيد المنال

هدنة اليمن تشارف على نهايتها وآمال في سلام بعيد المنال
توصية أميركية بخصوص «عدو الأطفال».. والذهاب إلى المدرسة

توصية أميركية بخصوص «عدو الأطفال».. والذهاب إلى المدرسة
كيف تحولت حركة «مي تو» من وسم إلى زلزال مجتمعي؟

كيف تحولت حركة «مي تو» من وسم إلى زلزال مجتمعي؟
علي زيدان: توحيد المؤسسة العسكرية والشرطة أولوية قبل إجراء أي انتخابات

علي زيدان: توحيد المؤسسة العسكرية والشرطة أولوية قبل إجراء أي انتخابات
جريدة «الوسط»: الانقسام وتعدد المبادرات ينتظران المبعوث الجديد

جريدة «الوسط»: الانقسام وتعدد المبادرات ينتظران المبعوث الجديد
«المركزي» يرد على ديوان المحاسبة: اتهامات غير موضوعية تضر بسمعة المصرف

«المركزي» يرد على ديوان المحاسبة: اتهامات غير موضوعية تضر بسمعة المصرف
وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها

وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
في العدد 358: الانقسامات تنتظر باتيلي.. و«الوسط» تحاور علي زيدان

في العدد 358: الانقسامات تنتظر باتيلي.. و«الوسط» تحاور علي زيدان
قطارات العقد المقبل.. اهتمام أكبر بخصوصية الركاب

قطارات العقد المقبل.. اهتمام أكبر بخصوصية الركاب
«غلوبال فاير بور» يكشف حجم إنفاق ليبيا العسكري في 2022

«غلوبال فاير بور» يكشف حجم إنفاق ليبيا العسكري في 2022
رئيس اتحاد الكرة الليبي السابق عبدالرؤوف السري: بعض مسؤولي الرياضة الليبية أقزام

رئيس اتحاد الكرة الليبي السابق عبدالرؤوف السري: بعض مسؤولي الرياضة الليبية أقزام
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيسة الوزراء البريطانية تسعى لطمأنة الأسواق بشأن توقعات الموازنة
رئيسة الوزراء البريطانية تسعى لطمأنة الأسواق بشأن توقعات الموازنة
مؤشرات «وول ستريت» الأساسية تسجل أدنى مستوى إغلاق خلال 2022
مؤشرات «وول ستريت» الأساسية تسجل أدنى مستوى إغلاق خلال 2022
قبل اجتماع «أوبك+».. مكاسب أسبوعية لأسعار النفط العالمية
قبل اجتماع «أوبك+».. مكاسب أسبوعية لأسعار النفط العالمية
خط أنابيب جديد في بحر البلطيق يضخ الغاز لبولندا
خط أنابيب جديد في بحر البلطيق يضخ الغاز لبولندا
تحالف «أوبك+» يجتمع في فيينا للمرة الأولى منذ ربيع 2020
تحالف «أوبك+» يجتمع في فيينا للمرة الأولى منذ ربيع 2020
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما...
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم واحد
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم ......
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما...
بايدن يعلن تخصيص 2.9 مليار دولار لمكافحة انعدام الأمن الغذائي في العالم
بايدن يعلن تخصيص 2.9 مليار دولار لمكافحة انعدام الأمن ......
الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد المخاوف من الركود
الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوى في 37 عاما مع تزايد ......
المزيد
اضطرابات مرتقبة في حركة القطارات البريطانية مع استئناف الإضرابات
اضطرابات مرتقبة في حركة القطارات البريطانية مع استئناف ......
«غازبروم» الروسية توقف شحناتها من الغاز إلى «إيني» الإيطالية
«غازبروم» الروسية توقف شحناتها من الغاز إلى «إيني» الإيطالية...
ميقاتي: لبنان سيطبق السعر الرسمي الجديد لليرة تدريجيا
ميقاتي: لبنان سيطبق السعر الرسمي الجديد لليرة تدريجيا...
تحالف «أوبك+» يجتمع في فيينا للمرة الأولى منذ ربيع 2020
تحالف «أوبك+» يجتمع في فيينا للمرة الأولى منذ ربيع 2020...
خط أنابيب جديد في بحر البلطيق يضخ الغاز لبولندا
خط أنابيب جديد في بحر البلطيق يضخ الغاز لبولندا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط