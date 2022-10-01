تحالف «أوبك+» يجتمع في فيينا للمرة الأولى منذ ربيع 2020

القاهرة - بوابة الوسط

تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وشريكاتها في إطار تحالف «أوبك+» اجتماعا في فيينا يوم الأربعاء «للمرة الأولى منذ مارس 2020» وظهور وباء كوفيد-19، كما أعلن التحالف في بيان السبت.

ويجتمع ممثلو الدول الـ13 الأعضاء في أوبك بقيادة السعودية، وحلفاؤهم العشرة بقيادة روسيا، وسط شائعات عن تخفيضات كبيرة في الإنتاج في مواجهة مخاوف من الركود، ومع تراجع الطلب على النفط، وفق وكالة «فرانس برس».

تقلبات الطلب على النفط

انخفض سعر النفط بشكل حاد منذ الاجتماع الأخير في سبتمبر ليصل إلى نحو 80 دولارًا، بعيدًا عن المستويات المرتفعة المسجلة في مارس، عندما بلغ برميل نفط برنت 139,13 دولارًا وغرب تكساس الوسيط 130,50 دولارًا، مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.

قبل الجائحة، كان المنتجون يجتمعون مرتين في السنة في العاصمة النمساوية. ولكن منذ ربيع عام 2020، اجتمع الأعضاء الثلاثة والعشرون كل شهر عن طريق الفيديو، للحصول على نتائج أفضل في مواجهة تقلبات الطلب.

في ربيع عام 2020، تركوا طواعية ملايين البراميل تحت الأرض حتى لا يغرقوا السوق بالنفط في ظل القيود الصحية. وبفضل ذلك ارتفعت الأسعار بعد أن هبطت إلى مستوى سلبي، حسب «فرانس برس». بعدها قررت أوبك+ زيادة الإنتاج العام الماضي. لكن في مواجهة مخاوف من الركود، اختار التحالف في أوائل سبتمبر خفض الإنتاج، وهو قد يلجأ إلى ذلك مجددًا.