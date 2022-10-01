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خط أنابيب جديد في بحر البلطيق يضخ الغاز لبولندا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أكتوبر 2022, 12:46 مساء
خط أنابيب جديد في بحر البلطيق يضخ الغاز لبولندا
شعار شركة جاز-سيستم خلال افتتاح خط أنابيب غاز يربط بين الدول المجاورة بأوروبا الوسطى في بولندا، 26 أغسطس 2022. (رويترز)
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أعلن مشغل خط أنابيب الغاز البولندي جاز-سيستم، بدء تدفق الغاز إلى بولندا من خط أنابيب البلطيق الجديد من النرويج عبر الدنمارك وبحر البلطيق، صباح السبت.

وقالت ناطقة باسم جاز-سيستم لوكالة «رويترز»، إن التدفقات بدأت في الساعة 6.10 صباحا (04:10 بتوقيت غرينتش)، وبلغ إجمالي طلبات إرسال الغاز عبر خط الأنابيب في الأول من أكتوبر 62.4 مليون كيلووات في الساعة.

- افتتاح خط أنابيب استراتيجي سينقل إمدادات الغاز النرويجي إلى بولندا

وقطعت روسيا إمدادات الغاز عن بولندا في أبريل الماضي عندما رفضت الدفع بالروبل، فيما يعد خط الأنابيب (TADAWUL:2360)  محور استراتيجية بولندا لتنويع إمداداتها من الغاز بعيدا عن روسيا، إذ بدأت تلك الاستراتيجية قبل سنوات من غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير الماضي، ما تسبب في أزمة طاقة عالمية، بحسب «رويترز».

تسربات في خط أنابيب نورد ستريم
وجرى تشغيل خط الأنابيب، الذي تبلغ طاقته السنوية عشرة مليارات متر مكعب، رسميا الثلاثاء الماضي، بعد يوم من اكتشاف تسربات في خط أنابيب نورد ستريم الذي يمر عبر البحر ويربط روسيا بأوروبا.

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