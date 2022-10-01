خط أنابيب جديد في بحر البلطيق يضخ الغاز لبولندا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مشغل خط أنابيب الغاز البولندي جاز-سيستم، بدء تدفق الغاز إلى بولندا من خط أنابيب البلطيق الجديد من النرويج عبر الدنمارك وبحر البلطيق، صباح السبت.

وقالت ناطقة باسم جاز-سيستم لوكالة «رويترز»، إن التدفقات بدأت في الساعة 6.10 صباحا (04:10 بتوقيت غرينتش)، وبلغ إجمالي طلبات إرسال الغاز عبر خط الأنابيب في الأول من أكتوبر 62.4 مليون كيلووات في الساعة.

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وقطعت روسيا إمدادات الغاز عن بولندا في أبريل الماضي عندما رفضت الدفع بالروبل، فيما يعد خط الأنابيب (TADAWUL:2360) محور استراتيجية بولندا لتنويع إمداداتها من الغاز بعيدا عن روسيا، إذ بدأت تلك الاستراتيجية قبل سنوات من غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير الماضي، ما تسبب في أزمة طاقة عالمية، بحسب «رويترز».