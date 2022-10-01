قبل اجتماع «أوبك+».. مكاسب أسبوعية لأسعار النفط العالمية

القاهرة - بوابة الوسط

حققت أسعار النفط أول مكاسب أسبوعية لها في خمسة أسابيع مدعومة باحتمال موافقة مجموعة «أوبك+» على خفض إنتاج الخام عندما تجتمع في الخامس من أكتوبر الجاري.

وارتفع الخامان برنت وغرب تكساس الوسيط 2% و1% على أساس أسبوعي، ليسجلا أول ارتفاع أسبوعي لهما منذ أغسطس، وذلك بعد أن سجلا أدنى مستوياتهما في تسعة أشهر هذا الأسبوع، وفق وكالة «رويترز».

وقال مصدر في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) إن مجموعة «أوبك+» ستعقد اجتماعًا في الخامس من أكتوبر في فيينا بالحضور الشخصي. وسيكون خيار المشاركة عبر الإنترنت متوفرًا لبعض الوفود التي قد لا تتمكن من السفر لحضور الاجتماع نظرا لقصر المهلة المتاحة.

ويتوقع المحللون خفض الإنتاج لأن مخاوف الطلب المرتبطة بالركود الاقتصادي العالمي المحتمل وارتفاع أسعار الفائدة أثرت على أسعار النفط الخام.

جلسة الجمعة وأسعار النفط

وخلال جلسة الجمعة، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر والتي انقضى أجلها الجمعة بمقدار 53 سنتا، أو 0.6 %، إلى 87.96 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لشهر ديسمبر الأكثر نشاطا 2.07 دولار إلى 85.11 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.74 دولار، أو 2.1%، إلى 79.49 دولار للبرميل عند التسوية، وفق رويترز.

وصعد كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة لكنهما تراجعا بفعل أنباء عن ارتفاع إنتاج «أوبك» النفطي في سبتمبر إلى أعلى مستوياته منذ 2020، متجاوزا الزيادة التي تعهدت بها الدول المنتجة لهذا الشهر، وذلك بحسب مسح لوكالة رويترز.

وارتفعت أسعار النفط مدعومة بانخفاض الدولار في وقت سابق من الأسبوع من أعلى مستوياته في 20 عاما. ويجعل تراجع الدولار النفط المقوم بالعملة الأميركية أرخص لحائزي العملات الأخرى مما يحسن الطلب.