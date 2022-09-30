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اتفاق أوروبي على تدابير عاجلة لخفض فواتير الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 سبتمبر 2022, 01:44 مساء
اتفاق أوروبي على تدابير عاجلة لخفض فواتير الطاقة
عدّاد كهرباء في ليل بشمال فرنسا, 14 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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اتفق وزراء الطاقة الأوروبيون الجمعة، على إجراءات طارئة لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما أعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وتتمثل هذه الإجراءات في استعادة جزء من «الأرباح الفائقة» التي حققتها شركات إنتاج الطاقة لإعادة توزيعها على المستهلك، وفي تقليل الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة، وفق وكالة «فرانس برس».

انقسام حول مسألة تحديد سقف لسعر واردات الغاز
غير أن الوزراء ما زالوا منقسمين حول مسألة تحديد سقف لسعر واردات الغاز، وهو إجراء يصطدم بصورة خاصة بتمنع ألمانيا.

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وقال وزير الطاقة التشيكي يوزف سيكيلا، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، «لا يمكننا إهدار الوقت» من أجل خفض أسعار الغاز.

وزاد تسرب الغاز من أربعة مواقع في خطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 في بحر البلطيق، والتي اعتبرها الاتحاد الأوروبي أعمال «تخريب»، الضغط على التكتل الأوروبي الذي يعاني بالأساس من الارتفاع الحاد في الأسعار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحددت إجراءات الطوارئ التي جرى الموافقة عليها الجمعة، هدفًا ملزمًا للدول بخفض استهلاكها للكهرباء «بنسبة 5% على الأقل» خلال ساعات الذروة. كما طُلب من الدول السبع والعشرين تقليل استهلاكها الشهري من الكهرباء بنسبة 10%، وهو هدف غير إلزامي.

وتمثل الإجراء الآخر في تحديد الحد الأقصى لعائدات منتجي الكهرباء من المصادر النووية والمتجددة من الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، الذين يجنون أرباحًا استثنائية من خلال بيع إنتاجهم بسعر أعلى بكثير من تكاليف إنتاجهم.

وحُدد هذا السقف عند 180 يورو لكل ميغاواط/ساعة، ويجب أن تسترد الدول الفرق بين هذا المستوى وسعر سوق الجملة لإعادة توزيعه على الأسر والشركات، فيما ستطبق «مساهمة تضامنية موقتة»، على منتجي وموزعي الغاز والفحم والنفط.

عائدات بنحو 140 مليار يورو
في الإجمال، توقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن تحقق هذه الإجراءات عائدات بنحو 140 مليار يورو.

لكن 15 من الدول الأعضاء - بما في ذلك فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا - تعتقد أن «المشكلة الأهم» لم تُعالج وتطالب بوضع حد أقصى لسعر الغاز بالجملة في السوق الأوروبية، كما تريد هذه الدول تطبيق الإجراء على كافة واردات الغاز، وليس فقط تلك القادمة من روسيا.

وقال الوزير التشيكي إن على المفوضية أن تتحرك بسرعة، مضيفا «نحن في حرب طاقة مع روسيا، الشتاء قادم ويجب أن نتحرك الآن.. وليس بعد شهر».

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