بريطانيا تكشف عن صورة الملك تشارلز الثالث على العملات المعدنية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت دار سك العملة الملكية البريطانية، اليوم الجمعة، عن الشكل الرسمي الذي سيظهر به الملك تشارلز الثالث على العملات المعدنية البريطانية، بعد توليه العرش.

وتولى إعداد صورة الملك على العملة النحات البريطاني، مارتن جينينغز الذي حصل على موافقة الملك الجديد شخصياً عليها، وفق وكالة «فرانس برس».

وستكون النقود الأولى التي تحمل صورة الملك، عملة معدنية خاصة بقيمة 5 جنيهات إسترلينية، وعملة معدنية من فئة 50 بنساً، لإحياء ذكرى الملكة إليزابيث الثانية، فيما أوضح جينينغز أنه استوحى رسم تشارلز من صورة للملك.

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وقال «إنه أصغر عمل أنجزته، لكن من دواعي التواضع معرفة أن الناس سيرونه ويحتفظون به في جميع أنحاء العالم لقرون مقبلة».

وتماشياً مع التقاليد الملكية، تُظهر العملات الجديدة صورة تشارلز، وهو ينظر لجهة اليسار، في الاتجاه المعاكس لصور والدته الراحلة على العملات القديمة.

كما نُقشت على العملة كتابة باللاتينية، عليها عبارة «الملك تشارلز الثالث، بحمد الله، المدافع عن الإيمان».

وقالت دار سك العملة الملكية في بيان، إن صورة تشارلز ستبدأ في الظهور على العملات المعدنية المتداولة وعلى القطع التذكارية في الأشهر المقبلة.

وستظهر صورتان جديدتان لإليزابيث الثانية على ظهر العملة التذكارية، من فئة خمسة جنيهات، فيما تتولى دار سك العملة الملكية، تجسيد الملوك على العملات منذ أكثر من 1100 عام، أي منذ عهد ألفريد العظيم.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر بعد فترة قياسية على العرش استمرت 70 عاماً.

إليزابيث ظهرت على عملات أكثر من أي ملك بريطاني آخر

وقال مدير متحف دار سك العملة الملكية كيفن كلانسي إن الملكة الراحلة ظهرت على عملات أكثر من أي ملك بريطاني آخر، إذ يوجد حالياً حوالي 27 مليار قطعة نقدية متداولة في المملكة المتحدة، تحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية.

وأضافت دار سك النقود الملكية «سيتم استبدالها بمرور الوقت عندما تتلف أو تتقادم ولتلبية الطلب على العملات الإضافية».