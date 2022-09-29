اتفاق لإنشاء سكة حديد تربط بين سلطنة عمان والإمارات

القاهرة - بوابة الوسط

ستخصص الإمارات وسلطنة عمان ثلاثة مليارات دولار لبناء خط سكة حديد يربط بين البلدين الخليجيين، على ما أعلنت السلطات، الأربعاء.

ووقعت شركتا السكك الحديد في البلدين، «قطارات عُمان» و«الاتحاد للقطارات»، اتفاقية يجرى بموجبها تأسيس شركة مشتركة «لتنفيذ وتشغيل شبكة سكك حديدية تربط ميناء صحار» في شمال السلطنة بشبكة السكك الحديد الوطنية الإماراتية التي لا تزال قيد الإنشاء، حسب بيان صادر عن حكومة أبوظبي نقلته وكالة «فرانس برس».

والمشروع المشترك، المملوك بالمناصفة بين شركتي السكك الحديد، تبلغ قيمته الاستثمارية ثلاثة مليارات دولار أميركي. وجرى توقيع الاتفاقية على هامش زيارة رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة العمانية. ولم يعلن عن موعد بدء تشغيل خط السكة الحديد الذي يمتد مساره لمسافة 303 كيلومترات.

وقالت حكومة أبوظبي إن سرعة قطار الركاب تصل إلى 200 كلم/ ساعة، تقطع المسافة «في 100 دقيقة و47 دقيقة بين صحار والعين»، بينما لا تتجاوز سرعة قطارات الشحن 120 كلم/ ساعة. وتضم صحار، الواقعة على بُعد 200 كيلومتر شمال مسقط، منطقة صناعية مهمة وميناء يُدار بالشراكة مع ميناء روتردام.

أهداف مشروع السكة الحديد

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «أسياد»، الشركة الأم لشركة قطارات عُمان، عبدالرحمن سالم الحاتمي، إن «مشروع سكك الحديد المشترك بين البلدين سيعود بعديد الفوائد الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية»، مشيرا إلى «تعزيز وتنظيم قطاع الخدمات اللوجستية، ورفع أداء قطاع الخدمات السياحية».

ويقوم المشروع، وفقًا للبيان، بربط المراكز السكانية والصناعية بين البلدين. من جانبها، تتولى شركة الاتحاد للقطارات مسؤولية إنشاء شبكة سكة حديد بطول 1200 كيلومتر للركاب والشحن عبر دولة الإمارات.

ويهدف هذا المشروع إلى أن يصبح في نهاية المطاف جزءًا من شبكة سكة حديد أشمل تربط دول الخليج العربية الست: السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان. وتعمل السكك الحديد حاليًا فقط داخل إمارة أبوظبي ولا تنقل سوى قطارات الشحن.