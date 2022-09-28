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السويد: مجلس الأمن يبحث التسرب من «نورد ستريم» الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 سبتمبر 2022, 06:59 مساء
السويد: مجلس الأمن يبحث التسرب من «نورد ستريم» الجمعة
اجتماع سابق لمجلس الأمن. (الإنترنت)
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أعلنت السويد، الأربعاء، أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع الجمعة، بناء على طلب روسيا لبحث موضوع تسرب الغاز من خطي أنابيب «نورد ستريم» في بحر البلطيق.

وقالت وزيرة خارجية السويد، في مؤتمر صحفي، إن «فرنسا، بوصفها رئيسة لمجلس الأمن، أبلغتنا بأن روسيا طلبت اجتماعًا لبحث موضوع التسرب من نورد ستريم، وإن هذا الاجتماع مقرر الجمعة»، موضحة أن السويد والدنمارك كلفتا تزويد أعضاء مجلس الأمن معلومات عن التسرب الذي حصل في منطقتيهما الاقتصاديتين، وفق «فرانس برس».

وأعلنت الاستخبارات السويدية، الأربعاء، فتح تحقيق في عمل «تخريبي» بعد انفجارات الإثنين يشتبه بأنها تسببت بتسرب الغاز من خطي أنابيب نورد ستريم «1 و2» في بحر البلطيق. وقالت الاستخبارات في بيان إنها «تسلمت من الشرطة التحقيق الأولي المتصل بأحداث وقعت في نورد ستريم. والسبب هو حاليًا عمل تخريبي.

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ويظهر التسرّب الذي أعقب انفجارين، على السطح مع وجود فقاعات كبيرة. وكان قد رُصد منذ الإثنين قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية بين جنوب السويد وبولندا. وغداة إعلان التسرّب في خطّ أنابيب «نورد ستريم 2» وانخفاض الضغط فيه، تأثر خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 1» الذي يربط روسيا بألمانيا بدوره تحت البلطيق.

 رةسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن 
وأعلنت روسيا أنها ستطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن تسرّب الغاز من خطّي أنابيب نورد ستريم 1 و2، بعدما دعت الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إعلان ما إذا كانت الولايات المتحدة تقف وراء «العمل التخريبي»، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء. 

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا عبر تطبيق «تلغرام»، «تعتزم روسيا الدعوة إلى اجتماع رسمي لمجلس الأمن الدولي في إطار الاستفزازات المتعلقة بخطّي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2»، بحسب «فرانس برس».

الاتحاد الأوروبي يحذر من  الهجوم على منشآت الطاقة 
من جانبه، حذر الاتحاد الأوروبي من أي هجوم على منشآت الطاقة التابعة له، بعد تسرّب للغاز من خطي أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق قال الأوروبيون إنه ناتج عن «عمل تخريبي». وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن «أي عبث متعمّد بمنشآت الطاقة الأوروبية غير مقبول بتاتًا وسيُقابل برد قوي وموحّد».

وأضاف المسؤول الأوروبي، في بيان، نيابة عن الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد، أن كل المعلومات المتوافرة في هذه المرحلة تشير إلى أن التسرّب الذي سبّبته انفجارات في هذه المنشآت الواقعة تحت المياه هو نتيجة «عمل متعمّد». 

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