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8 مليارات دولار صادرات مصر من الغاز.. وحفر 31 بئرا استكشافية جديدة خلال عامين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 سبتمبر 2022, 04:30 مساء
8 مليارات دولار صادرات مصر من الغاز.. وحفر 31 بئرا استكشافية جديدة خلال عامين
حقل ظهر المصري. (الإنترنت)
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قال رئيس شركة «إيجاس» المصرية، اليوم الأربعاء، إن قيمة صادرات مصر من الغاز ارتفعت إلى 8 مليارات دولار في العام 2021-2022، مقابل 600 مليون دولار قبل ثماني سنوات (العام 2013-2014)، إذ تضاعفت كمية الإنتاج أربع مرات لتسجل 7.2 مليون طن، مقابل 1.9 مليون طن في الفترة نفسها.

وبلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي نحو 6.7 مليار قدم مكعبة يوميًا، ومتوسط الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي نحو 6.1 مليار قدم مكعبة يوميًا، حسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية.

تنفيذ 14 مشروعا لتنمية حقول الغاز
وقال رئيس الشركة إنه جرى تنفيذ 14 مشروعًا لتنمية حقول الغاز، إضافة إلى حفر 20 بئرًا جديدة، ووضعها على خريطة الإنتاج بإجمالي إنتاج أولي يُقدر بـ 1.2 مليار قدم مكعبة غاز يوميًا، و23.7 ألف برميل مكثفات يوميًا، بإجمالي تكلفة استثمارية تُقدّر بنحو 680 مليون دولار.

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فيما أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، خلال رئاسته الجمعية العامة لشركة «إيجاس» أن قطاع النفط المصري يستعد لتنفيذ برنامج حفر 31 بئرًا استكشافية للبحث عن الغاز الطبيعي خلال العامين الماليين المقبلين.

استثمارات أجنبية
وتوقع الملا أن تسهم أعمال الحفر بشكل كبير في تحقيق اكتشافات جديدة وزيادة الاحتياطيات والإنتاج، إضافة إلى عمليات «البحث السيزمي» التي تُنفَّذ باستخدام التكنولوجيات الحديثة، والتي تسهم في تحديد مكامن نفطية وغازية واعدة. وأشار إلى أن استثمار شركات النفط والغاز الكبرى في قطاع النفط المصري، وهو ما يعدّ مؤشرًا على الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها البلاد في هذا القطاع.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، تقريرًا، كشف خلاله نجاح الدولة في تعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، من خلال تعاقدات دولية للبحث والاستكشاف، بجانب تطوير شبكة الموانئ والبنية التحتية ومحطات الإسالة، وإطلاق خطة قومية لترشيد استهلاك الكهرباء لتعزيز صادرات الغاز.

وتأتي الزيادة الكبيرة التي حققتها إيرادات مصر من صادرات الغاز في ظل موجة قوية من الاضطرابات والتحديات والمتغيرات الدولية، التي دفعت كثيرًا من الدول إلى البحث عن تأمين إمداداتها من الطاقة، وهو الأمر الذي عزّز صادرات الغاز المصرية.

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