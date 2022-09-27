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بورصة وول ستريت تسجل أكبر انخفاض قياسي منذ عامين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 09:25 مساء
بورصة وول ستريت تسجل أكبر انخفاض قياسي منذ عامين
متداول في بورصة نيويورك. (رويترز)
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دخلت بورصة «وول ستريت» في انخفاض غير مسبوق، اليوم الثلاثاء، مع وصول مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى أدنى مستوى في عامين خلال اليوم، حيث أظهر صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي رغبة في المزيد من رفع أسعار الفائدة.

مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تستمر حتى العام 2023، أنهي مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» آخر مكاسبه من ارتفاع الصيف ولمس أدنى مستوياته التي شوهدت آخر مرة في أواخر نوفمبر 2020، وفق وكالة رويترز. 

ودعا رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت، لويس جيمس بولارد، إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، بينما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، إن البنك المركزي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية أخرى على الأقل هذا العام.

قال روبرت بافليك، مدير محفظة أول في داكوتا ويلث في فيرفيلد، كونيتيكت: «إنه أمر مخيب للآمال، لكنه ليس مفاجأة». وأضاف «الناس قلقون بشأن الاحتياطي الفيدرالي، واتجاه أسعار الفائدة».

انخفاض مؤشر «إس بي 500» بنسبة 24%
مع انخفاض اليوم الثلاثاء، تراجع مؤشر «إس بي 500» بنسبة 24% عن إغلاق أعلى مستوى له في 23 يناير. يرى المحللون في «ويلز فراجو» أن البنك المركزي الأميركي يرفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ما بين 4.75% و5.00% بحلول الربع الأول من العام 2023.

تراجعت عشرة مؤشرات قطاعية من أصل 11 مؤشرًا «ستاندرد آند بورز 500»، يقودها انخفاض بنسبة 2.0% في المرافق، وتراجع بنسبة 1.8% في السلع الاستهلاكية الأساسية.

خسرت كل من «مايكروسوفت» والشركة الأم لشركة «جوجل»، ما يزيد قليلاً على نسبة 1% وأثقلت كاهل مؤشر «إس بي 500» . كما ارتفعت شركة تيسلا أيضًا بنحو 1%، إذ جرى تداول ما قيمته 13 مليار دولار من أسهمها، أكثر من أي شركة أخرى في «وول ستريت».

لامس عائد سندات الخزانة الأميركية القياسي لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ أكثر من 12 عامًا وسط التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

في التعاملات بعد الظهر، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (بنسبة 0.74% إلى 29،045.38 نقطة، في حين خسر مؤشر S&P 500 (.SPX) «إس بي 500» بنسبة 0.57% إلى 3634.13. وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.24% إلى 10777.00. وتسببت المخاوف بشأن تأثر أرباح الشركات بضربة من ارتفاع الأسعار وضعف الاقتصاد أيضًا في اضطراب «وول ستريت» في الأسبوعين الماضيين.

خفض المحللون توقعات أرباحهم لمؤشر «إس بي 500» للربعين الثالث والرابع، وكذلك للعام بأكمله. بالنسبة للربع الثالث، يرى المحللون الآن أن أرباح السهم لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ترتفع بنسبة 4.6% على أساس سنوي ، مقارنة بالنمو المتوقع بنسبة 11.1% في بداية يوليو. اقرأ أكثر

فاق عدد الإصدارات المنخفضة عدد الإصدارات المتقدمة في بورصة نيويورك بنسبة 1.60 إلى 1؛ في ناسداك، كانت النسبة 1.21 إلى 1 لصالح الأسهم المتراجعة. لم يسجل«إس بي 500» أي أعلى مستويات جديدة في 52 أسبوعًا و 138 قاعًا جديدًا؛ سجل مؤشر ناسداك المركب 24 مستوى مرتفعًا جديدًا و 425 مستوى منخفضًا جديدًا.
 

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