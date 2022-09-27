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بـ150 مليون طن.. بوتين يتوقع حصادا قياسيا من الحبوب الروسية في 2022

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 02:46 مساء
بـ150 مليون طن.. بوتين يتوقع حصادا قياسيا من الحبوب الروسية في 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرأس اجتماعا عبر الفيديو حول القطاع الزراعي في سوتشي. 27 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، حصادا «قياسيا»، يبلغ 150 مليون طن من الحبوب في روسيا خلال العام 2022، في وقت تتهم فيه موسكو العقوبات الغربية بعرقلة صادراتها خصوصا إلى الدول الفقيرة.

وقال بوتين، خلال اجتماع حكومي نُقل على التلفزيون، «حُصد 138.7 مليون طن من الحبوب (...) والتقديرات الأولية (للعام 2022) تصل إلى 150 مليون طن منها 100 مليون طن من القمح، سيكون هذا رقما قياسيا في تاريخ روسيا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتتهم روسيا منذ عدة أشهر الدول الغربية، بعرقلة صادراتها من المنتجات الغذائية والأسمدة، معتبرة أن هذا الوضع يشكل خطرا على الأمن الغذائي العالمي.

- روسيا تعزز مخزونها من الحبوب وسط تراجع صادراتها

وبحسب موسكو، فحتى وإن لم تستهدف العقوبات الأوروبية والأميركية القطاع الزراعي الروسي بشكل مباشر، فإنها تعرقل تمويل وتدفق الصادرات من خلال استهداف البنوك وشركات النقل.

«العقوبات على روسيا تهدد بتفاقم أزمة الغذاء العالمية»
وقال بوتين الثلاثاء «لا تزال شحنات حبوبنا وأسمدتنا في الخارج (...) صعبة»، مضيفًا أن «العقوبات المفروضة على روسيا من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع إلى أزمة غذاء عالمية».

وينتقد بوتين باستمرار الاتفاق الذي أُبرم في يوليو بإسطنبول، والذي سمح باستئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا التي مزّقتها الحرب، معتبرًا أن هذه الشحنات تتجه بشكل أساسي إلى الدول الأوروبية، وليس إلى الدول الفقيرة.

وتابع «حبوب أوكرانيا تواصل تجاوز البلدان الفقيرة.. وحتى 23 سبتمبر، اتّجهت أربع سفن فقط من أصل 203 إلى هذه البلدان». ولطالما نفت أوكرانيا والدول الأوروبية هذه الاتهامات.

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