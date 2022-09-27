رئيسة وزراء الدنمارك لا تستبعد عملية تخريب وراء تسرب الغاز في نورد ستريم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، الثلاثاء، أنه «من الصعب التصور»، أن تسرب الغاز في 3 مواقع من خطي الأنابيب نورد ستريم 1 و2 بصورة متزامنة أمر «عرضي»، مؤكدة أنها لا «تستبعد» عملية تخريب.

وقالت فريدريكسن، معلقة على تسرب الغاز قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية «من غير الاعتيادي أن تكون هناك ثلاث نقاط تسرب غاز متباعدة.. من الصعب بالتالي التصور أن الأمر عرضي»، متحدثة إلى وسائل الإعلام الدنماركية على هامش زيارة لبولندا، وفق ما نقلت «فرانس برس».

تسرب غاز في موقعين من خط أنابيب «نورد ستريم 1»

وفي وقت سابق من اليوم، رصد تسرب للغاز في موقعين من خط أنابيب «نورد ستريم 1»، الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق، على ما أفادت السلطات الدنماركية والسويدية الثلاثاء، غداة الإعلان عن تسرب غاز في خط «نورد ستريم 2».

- «الكرملين» لا يستبعد فرضية التخريب في واقعة تسرب الغاز من «نورد ستريم»

وأفادت وزارة المناخ والطاقة الدنماركية أن «السلطات تبلغت الآن بوجود نقطتين أخريين لتسرب الغاز في خط أنابيب نورد ستريم 1 غير الموضوع في الخدمة أيضا لكنه يحوي الغاز»، مشيرة إلى «رفع مستوى التأهب في قطاع الكهرباء والغاز» في البلاد.

فيما أعلن الكرملين، أنه «قلق للغاية» حول تسرب الغاز في خطي أنابيب «نورد ستريم 1» و«نورد ستريم 2»، دون أن يستبعد فرضية عمل تخريب.