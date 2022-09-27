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مفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين لتفادي شلل المؤسسات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 08:31 صباحا
مفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين لتفادي شلل المؤسسات الأميركية
قبة الكابيتول مبنى «كونغرس» في واشنطن، 04 مارس 2021، (ا ف ب)
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ازدادت حدة الضغط في الكابيتول حيث تجري خلف الكواليس مفاوضات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتوصل إلى اتفاق موقت يرفع سقف الدين العام الأميركي لمنع انقطاع التمويل عن الحكومة الفدرالية و«إغلاق» مؤسساتها.

والمؤسسات الفدرالية في الولايات المتحدة مهددة بتعليق أعمالها منتصف ليل الجمعة - السبت إذا لم يقر الكونغرس رفع سقف الدين العام الأميركي، حسب وكالة «فرانس برس».

وتدور المفاوضات بين الحزبين على مشروع قانون يرفع سقف التمويل بما يكفي لتأمين احتياجات الحكومة الفدرالية حتى منتصف ديسمبر المقبل، ويتوقع أن يشمل أيضا أكثر من 12 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا.

ومن المفترض أن يتضمن مشروع القانون هذا مساعدة للاجئين الأفغان، ومساعدة أخرى لتمويل بدلات التدفئة الشتوية للأسر ذات الدخل المنخفض، إضافة إلى مساعدة لبلدة جاكسون الواقعة في ولاية مسيسيبي والتي خلفت فيها فيضانات أخيرا أضرارا جسيمة.

العقبة أمام إقرار الخطة تكمن في إصلاح قانون الطاقة
والعقبة الوحيدة حاليا أمام إقرار مشروع القانون هذا تكمن في إصلاح لقانون الطاقة تعهد الديمقراطيون إدراجه في النص لكن برلمانيين من كلا الحزبين يعترضون عليه.

ومن شأن هذا الإصلاح أن يسرع عملية إصدار التراخيص لمنشآت الطاقة في الولايات المتحدة، سواء أكانت هذه المنشآت تعمل في مجال الوقود الأحفوري أو في مجال الطاقة النظيفة الذي يدافع عنه الرئيس جو بايدن.

لكن الجمهوريين لا يريدون منح خصومهم الديمقراطيين نصرا تشريعيا جديدا قبل 40 يوما فقط من موعد انتخابات منتصف الولاية التشريعية والتي ستحدد من سيسيطر على الكونغرس في النصف الثاني من ولاية بايدن الأولى.

كما أن هذا الإصلاح يعارضه عدد من المشرعين الديمقراطيين بسبب ما يرون فيه من أضرار على البيئة. وبالنسبة إلى المحللين فإن احتمال حدوث «شلل» في المؤسسات الفدرالية هذا الأسبوع ضئيل جدا بسبب قرب موعد الانتخابات النصفية.

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