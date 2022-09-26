Atwasat

بريطانيا تنظر في فرض غرامة على «تيك توك» لعدم حمايتها بيانات الأطفال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 سبتمبر 2022, 04:25 مساء
بريطانيا تنظر في فرض غرامة على «تيك توك» لعدم حمايتها بيانات الأطفال
شعار تيك توك. (أ ف ب)
alwasat radio

تنظر هيئة حماية البيانات البريطانية (ICO) في فرض غرامة قدرها 27 مليون جنيه إسترليني (29,06 مليون دولار) على شبكة تيك توك للتواصل الاجتماعي بسبب عدم توفيرها حماية كافية للبيانات الشخصية الخاصة بمستخدميها الأطفال.

وأفادت الهيئة في بيان أصدرته الاثنين أنها أجرت تحقيقاً «أظهر أنّ الشركة قد تكون انتهكت قانون حماية البيانات البريطاني» بين مايو 2018 ويوليو 2020. وأشارت إلى أنها وجّهت كتاباً لتيك توك تحذرها فيه من فرض غرامة محتملة عليها.

انتظار توضيحات من «تيك توك»
وذكر البيان أنّ التحقيق أظهر أنّ «بيانات الأطفال الذين هم دون الثالثة عشرة قد تكون استخدامت من دون الحصول على موافقة ذويهم أو إبلاغ المستخدمين بذلك من خلال لغة موجزة وشفافة وسهلة الفهم».

وفيما لم يُتّخذ أي قرار حتى الآن ولم يجر التوصل بعد إلى استنتاجات نهائية في شأن انتهاك المنصة للقانون، تنتظر الهيئة البريطانية حالياً توضيحات من تيك توك.

-  «تيك توك» يعيد هيكلة القسم المعني بسلامة بيانات المستخدمين
- «تيك توك» يعيد هيكلة القسم المعني بسلامة بيانات المستخدمين

وقال مفوض الهيئة جون إدواردز «نودّ أن يتمكن الأطفال من التعلّم وأن يخوضوا تجربة العالم الرقمي، لكن نريد أيضاً أن تتوافر لهم حماية كافية لبياناتهم الشخصية».

 «امتثال 50 خدمة الكترونية مختلفة لقانون البيانات الرقمية»
وأشار إلى أن الهيئة تنظر في كيفية «امتثال 50 خدمة الكترونية مختلفة لقانون البيانات الرقمية الخاصة بالأطفال»، مضيفاً «أجرينا ستة تحقيقات أخرى على شركات أظهرت النتائج أنها لم تتحمل مسؤوليتها في ما يتعلق ببيانات الأطفال بجدية كافية».

وتشكل شبكات انستغرام وتيك توك ويوتيوب للتواصل الاجتماعي المصادر الثلاثة الرئيسية للمعلومات لدى المراهقين في المملكة المتحدة، بحسب دراسة أجرتها هيئة «أوفكوم» الناظمة للاتصالات في بريطانيا ونُشرت في يوليو.

وتُتهم الشبكات الاجتماعية باستمرار بأن لها تأثيرات مضرة على المستخدمين الصغار، فتظهر لهم مثلاً حياة أشخاص آخرين وكأنها مثالية أو تعرّضهم لإعلانات غير ملائمة لهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الفرق بين فوز المنتخب الأولمبي وتعادل منتخبنا الأول

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الفرق بين فوز المنتخب الأولمبي وتعادل ...
تنزانيا تتسلح بـ3 نقاط قبل مواجهة «فرسان المتوسط» في الودية الدولية ببنغازي

تنزانيا تتسلح بـ3 نقاط قبل مواجهة «فرسان المتوسط» في الودية الدولية ببنغازي
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي

وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي
رجل أعمال مقرّب من الكرملين يقر بتأسيس مجموعة «فاغنر»

رجل أعمال مقرّب من الكرملين يقر بتأسيس مجموعة «فاغنر»
انتصار تاريخي لليمين المتطرف في إيطاليا: عودة شبح «الفاشية» بعد 45 عاما

انتصار تاريخي لليمين المتطرف في إيطاليا: عودة شبح «الفاشية» بعد 45 عاما
«الرقابة الإدارية» تنشر تقريرها السنوي للعام 2021

«الرقابة الإدارية» تنشر تقريرها السنوي للعام 2021
شاهد.. استقبال جماهير الأهلي طرابلس طارق التائب عقب عودته إلى ليبيا

شاهد.. استقبال جماهير الأهلي طرابلس طارق التائب عقب عودته إلى ليبيا
الدبيبة يتخذ جملة من الإجراءات لـ«ترشيد الإنفاق العام»

الدبيبة يتخذ جملة من الإجراءات لـ«ترشيد الإنفاق العام»
وزير التعليم العالي: أوقفنا بيع الشهادات العلمية والمخالفات الإدارية حقيقية لهذا السبب

وزير التعليم العالي: أوقفنا بيع الشهادات العلمية والمخالفات الإدارية حقيقية لهذا...
إنريكي يضمد جراح الإسبان قبل موقعة البرتغال المصيرية في دوري أوروبا ولاتفيا تخطف الصدارة

إنريكي يضمد جراح الإسبان قبل موقعة البرتغال المصيرية في دوري أوروبا ولاتفيا تخطف...
القيب: تسلمنا الوزارة على «الزليز» والهواتف النقالة لتسهيل التواصل مع 460 كلية

القيب: تسلمنا الوزارة على «الزليز» والهواتف النقالة لتسهيل التواصل مع 460 كلية
السويسريون يؤيدون رفع سن تقاعد النساء إلى 65 عاما

السويسريون يؤيدون رفع سن تقاعد النساء إلى 65 عاما
حزب العمال البريطاني يتعهد بإلغاء قرار خفض الضرائب للأثرياء

حزب العمال البريطاني يتعهد بإلغاء قرار خفض الضرائب للأثرياء
فيروس خطير ينتشر في الولايات المتحدة

فيروس خطير ينتشر في الولايات المتحدة
الرقابة الإدارية: توجيه اتهام إلى 554 شخصا في قضايا المال العام

الرقابة الإدارية: توجيه اتهام إلى 554 شخصا في قضايا المال العام
«في الهوى سوا» مسلسل ليبي - مصري في رمضان

«في الهوى سوا» مسلسل ليبي - مصري في رمضان
الحلو يفتتح معرضه الأول بدار الفقيه

الحلو يفتتح معرضه الأول بدار الفقيه
بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية

بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
نائب أوروبي: المفاوضات بشأن سعر الغاز النرويجي مسألة «تضامن بين حلفاء»
نائب أوروبي: المفاوضات بشأن سعر الغاز النرويجي مسألة «تضامن بين ...
بعد إغلاقها 5 أيام... مصارف لبنان تستأنف أعمالها ابتداء من الإثنين
بعد إغلاقها 5 أيام... مصارف لبنان تستأنف أعمالها ابتداء من ...
الجنيه الإسترليني في أدنى مستوى مقابل الدولار
الجنيه الإسترليني في أدنى مستوى مقابل الدولار
صفوف انتظار طويلة أمام المصارف في لبنان بعد فتح أبوابها جزئياً
صفوف انتظار طويلة أمام المصارف في لبنان بعد فتح أبوابها جزئياً
ارتفاع السندات البريطانية بعد «صدمة كوارتنج» والإسترليني يهبط نحو التعادل مع الدولار
ارتفاع السندات البريطانية بعد «صدمة كوارتنج» والإسترليني يهبط نحو...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما...
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم واحد
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم ......
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين...
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين الكهرباء لباريس
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين ......
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما...
المزيد
بريطانيا تنظر في فرض غرامة على «تيك توك» لعدم حمايتها بيانات الأطفال
بريطانيا تنظر في فرض غرامة على «تيك توك» لعدم حمايتها بيانات......
بورصة موسكو تتراجع بنسبة 10% لتبلغ أدنى مستوياتها منذ بدء النزاع
بورصة موسكو تتراجع بنسبة 10% لتبلغ أدنى مستوياتها منذ بدء ......
العملات الرقمية تفقد 40 مليار دولار خلال ساعات
العملات الرقمية تفقد 40 مليار دولار خلال ساعات...
ارتفاع السندات البريطانية بعد «صدمة كوارتنج» والإسترليني يهبط نحو التعادل مع الدولار
ارتفاع السندات البريطانية بعد «صدمة كوارتنج» والإسترليني ......
صفوف انتظار طويلة أمام المصارف في لبنان بعد فتح أبوابها جزئياً
صفوف انتظار طويلة أمام المصارف في لبنان بعد فتح أبوابها ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط