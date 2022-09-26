Atwasat

بورصة موسكو تتراجع بنسبة 10% لتبلغ أدنى مستوياتها منذ بدء النزاع

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 سبتمبر 2022, 04:14 مساء
بورصة موسكو تتراجع بنسبة 10% لتبلغ أدنى مستوياتها منذ بدء النزاع
صورة لورقة روبل نقدية في موسكو. (أ ف ب)
alwasat radio

تراجعت بورصة موسكو صباح الاثنين بنسبة 10% مسجلة أدنى مستوى لها منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في نهاية فبراير على خلفية التوتر في مناطق عدة من البلاد بشأن التعبئة الجزئية.

انخفض مؤشر مويكس الرئيسي المسعّر بالروبل بنسبة 10,25% في الساعة 10,10 بتوقيت غرينتش عند 1873.55 نقطة، وهي المرة الأولى التي ينزل فيها دون عتبة 1900 نقطة منذ 24 فبراير. وتراجع مؤشر آر تي إس المسعّر بالدولار بنسبة 8,59% عند 1043.70 نقطة، وفق «فرانس برس».

التعبئة الجزئية لتعزيز القوات العسكرية
يأتي الانخفاض الشديد على خلفية التعبئة الجزئية لتعزيز القوات العسكرية المشاركة في أوكرانيا وفي وقت تجري حتى الثلاثاء «استفتاءات» على ضم أربع مناطق تسيطر عليها موسكو في شرق أوكرانيا وجنوبها. كما أن خطر فرض عقوبات غربية جديدة على روسيا يحدث اضطرابا في  الأسواق.

-  بورصة موسكو تتراجع بنسبة 9% بسبب الاستفتاءات لضم مناطق أوكرانية
-  تركيا تبدأ قريبا دفع 25% من ثمن الغاز الروسي بالروبل
-  الاحتياطي النقدي للاتحاد الروسي يرتفع إلى 580.6 مليار دولار

أما سعر أسهم شركة غازبروم الروسية العملاقة التي تسيطر الدولة الروسية على غالبيتها، فقد تراجع الاثنين بنسبة 6,11%. لكن رغم ذلك لم يتغير سعر صرف الروبل الذي واصل الارتفاع منذ عدة أشهر في مقابل الدولار واليورو، وكان الدولار الواحد يتداول في قابل 58 روبلا في الساعة 10.40 بتوقيت غرينتش.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الفرق بين فوز المنتخب الأولمبي وتعادل منتخبنا الأول

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الفرق بين فوز المنتخب الأولمبي وتعادل ...
تنزانيا تتسلح بـ3 نقاط قبل مواجهة «فرسان المتوسط» في الودية الدولية ببنغازي

تنزانيا تتسلح بـ3 نقاط قبل مواجهة «فرسان المتوسط» في الودية الدولية ببنغازي
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي

وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي
رجل أعمال مقرّب من الكرملين يقر بتأسيس مجموعة «فاغنر»

رجل أعمال مقرّب من الكرملين يقر بتأسيس مجموعة «فاغنر»
انتصار تاريخي لليمين المتطرف في إيطاليا: عودة شبح «الفاشية» بعد 45 عاما

انتصار تاريخي لليمين المتطرف في إيطاليا: عودة شبح «الفاشية» بعد 45 عاما
«الرقابة الإدارية» تنشر تقريرها السنوي للعام 2021

«الرقابة الإدارية» تنشر تقريرها السنوي للعام 2021
شاهد.. استقبال جماهير الأهلي طرابلس طارق التائب عقب عودته إلى ليبيا

شاهد.. استقبال جماهير الأهلي طرابلس طارق التائب عقب عودته إلى ليبيا
الدبيبة يتخذ جملة من الإجراءات لـ«ترشيد الإنفاق العام»

الدبيبة يتخذ جملة من الإجراءات لـ«ترشيد الإنفاق العام»
وزير التعليم العالي: أوقفنا بيع الشهادات العلمية والمخالفات الإدارية حقيقية لهذا السبب

وزير التعليم العالي: أوقفنا بيع الشهادات العلمية والمخالفات الإدارية حقيقية لهذا...
إنريكي يضمد جراح الإسبان قبل موقعة البرتغال المصيرية في دوري أوروبا ولاتفيا تخطف الصدارة

إنريكي يضمد جراح الإسبان قبل موقعة البرتغال المصيرية في دوري أوروبا ولاتفيا تخطف...
القيب: تسلمنا الوزارة على «الزليز» والهواتف النقالة لتسهيل التواصل مع 460 كلية

القيب: تسلمنا الوزارة على «الزليز» والهواتف النقالة لتسهيل التواصل مع 460 كلية
السويسريون يؤيدون رفع سن تقاعد النساء إلى 65 عاما

السويسريون يؤيدون رفع سن تقاعد النساء إلى 65 عاما
حزب العمال البريطاني يتعهد بإلغاء قرار خفض الضرائب للأثرياء

حزب العمال البريطاني يتعهد بإلغاء قرار خفض الضرائب للأثرياء
فيروس خطير ينتشر في الولايات المتحدة

فيروس خطير ينتشر في الولايات المتحدة
الرقابة الإدارية: توجيه اتهام إلى 554 شخصا في قضايا المال العام

الرقابة الإدارية: توجيه اتهام إلى 554 شخصا في قضايا المال العام
«في الهوى سوا» مسلسل ليبي - مصري في رمضان

«في الهوى سوا» مسلسل ليبي - مصري في رمضان
الحلو يفتتح معرضه الأول بدار الفقيه

الحلو يفتتح معرضه الأول بدار الفقيه
بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية

بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
نائب أوروبي: المفاوضات بشأن سعر الغاز النرويجي مسألة «تضامن بين حلفاء»
نائب أوروبي: المفاوضات بشأن سعر الغاز النرويجي مسألة «تضامن بين ...
بعد إغلاقها 5 أيام... مصارف لبنان تستأنف أعمالها ابتداء من الإثنين
بعد إغلاقها 5 أيام... مصارف لبنان تستأنف أعمالها ابتداء من ...
الجنيه الإسترليني في أدنى مستوى مقابل الدولار
الجنيه الإسترليني في أدنى مستوى مقابل الدولار
صفوف انتظار طويلة أمام المصارف في لبنان بعد فتح أبوابها جزئياً
صفوف انتظار طويلة أمام المصارف في لبنان بعد فتح أبوابها جزئياً
ارتفاع السندات البريطانية بعد «صدمة كوارتنج» والإسترليني يهبط نحو التعادل مع الدولار
ارتفاع السندات البريطانية بعد «صدمة كوارتنج» والإسترليني يهبط نحو...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما...
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم واحد
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم ......
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين...
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين الكهرباء لباريس
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين ......
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما...
المزيد
بريطانيا تنظر في فرض غرامة على «تيك توك» لعدم حمايتها بيانات الأطفال
بريطانيا تنظر في فرض غرامة على «تيك توك» لعدم حمايتها بيانات......
بورصة موسكو تتراجع بنسبة 10% لتبلغ أدنى مستوياتها منذ بدء النزاع
بورصة موسكو تتراجع بنسبة 10% لتبلغ أدنى مستوياتها منذ بدء ......
العملات الرقمية تفقد 40 مليار دولار خلال ساعات
العملات الرقمية تفقد 40 مليار دولار خلال ساعات...
ارتفاع السندات البريطانية بعد «صدمة كوارتنج» والإسترليني يهبط نحو التعادل مع الدولار
ارتفاع السندات البريطانية بعد «صدمة كوارتنج» والإسترليني ......
صفوف انتظار طويلة أمام المصارف في لبنان بعد فتح أبوابها جزئياً
صفوف انتظار طويلة أمام المصارف في لبنان بعد فتح أبوابها ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط