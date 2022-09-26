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العملات الرقمية تفقد 40 مليار دولار خلال ساعات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 سبتمبر 2022, 03:32 مساء
العملات الرقمية تفقد 40 مليار دولار خلال ساعات
عملة بيتكوين. (رويترز)
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شهدت سوق العملات الرقمية، هبوطا جديدًا، اليوم الإثنين، ما دفعها إلى حالة انهيار، لتفقد قيمتها السوقية 40 مليار دولار خلال ساعات، وتهبط من مستويات أعلى من 950 مليار دولار إلى دون 916 مليار دولار.

وحسب تقرير لموقع «انفستنغ» لرصد أسواق المال والعملات، انخفضت أكبر العملات الرقمية بتكوين إلى ما دون علامة 19 ألف دولار مرة أخرى، ويستمر إيثريوم في الانخفاض ويقترب جدًا من الانخفاض إلى ما دون مستوى 1.3 ألف دولار.

«كاردانو» أحد أكبر الخاسرين في انهيار العملة الرقمية، كسر حركته الصعودية وهبط إلى 0.446 دولار، تزامنا مع سقوط كافة العملات المليارية الكبرى في سوق «الكريبتو» الآن.

لماذا تحطمت السوق؟
وانهارت سوق التشفير في الوقت الذي يستمر فيه الدولار في إظهار قوة غاشمة، حيث ارتفع مؤشر العملة الأميركية بنسبة 0.64٪ أخرى ليتجاوز مستويات الـ 114 نقطة.

ونتيجة لذلك، ارتفعت عائدات السندات الأميركية وتراجع سوق الأسهم، وفي نهاية الأسبوع الماضي، انخفض مؤشر «S&P 500» بنسبة 1.72٪، وانخفض مؤشر «ناسداك» بنسبة 1.66٪، حسب وكالة «رويترز».

ضرر لسوق الأصول الخطرة
وترتبط سوق العملات الرقمية ارتباطًا وثيقًا بالسوق العامة الأوسع للأسهم الأميركية، وترتبط بشكل خاص بمؤشر« NASDAQ 100 » ذي التوجه التكنولوجي، وتعمل قوة الدولار على تدمير العملات العالمية الأخرى، بما في ذلك الجنيه الإسترليني واليورو، كما أنه يتسبب في ضرر لسوق الأصول الخطرة مثل انهيار العملات الرقمية.

في غضون ذلك، يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي موقفه المتشدد ضد التضخم، حيث أصبح تشديده هو أكبر سبب لقوة الدولار، بينما تستعد الاقتصادات العالمية أيضًا للركود، وفي المقابل يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي التقليل من شأن التباطؤ في الاقتصاد.

وأثارت تصريحات جديدة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، عاصفة في الأسواق بشأن استمرار البنك في رفع معدلات الفائدة لكبح جماح التضخم.

وخلصت تصريحات بوستيك، إلى أن الفيدرالي يرى أن الاقتصاد الأمريكي لن يقع في الركود حتى وإن زادت الآلام وفقد البعض وظائفهم، مضيفا أن الفيدرالي سينجح في خفض معدلات الفائدة وأن الأسواق ستستوعب الفائدة المرتفعة حتى يتحقق الهدف.

- هل تكون البرتغال الوجهة العالمية الأولى للعملات المشفرة؟

وبينما لا تزال سوق العملات الرقمية حبيسة مشاعر الفزع الشديد وفقا لبيانات مؤشر الخوف والجشع، زادت المشاعر سوءًا في غضون الساعات القليلة الماضية، وانخفض مؤشر الخوف والجشع خلال تعاملات اليوم الإثنين، ثلاث نقاط جديدة ليهبط إلى مستويات 21 نقطة مقابل مستويات 24 نقطة خلال تعاملات أمس الأحد نهاية عطلة الأسبوع.

وتتداول «بيتكوين» أكبر العملات الرقمية قرب مستويات الـ 18.5 ألف دولار بتراجع أكثر من 1.5%، بينما هبطت قيمتها السوقية إلى 362 مليار دولار، إلا أنها لا تزال ترتفع 2.6% خلال أسبوع.

وسقطت عملة «إيثريوم»، دون مستويات الـ 1300 دولار، إذ تحوم بالقرب من مستويات 1290 دولارا، بانخفاض في حدود 3% بينما سقطت قيمتها السوقية إلى مستويات دون 159 مليار دولار.

وتراجعت «بينانس كوين» 1.3% إلى مستويات 274 دولارا، وهبطت «الريبل» 4% إلى مستويات 0.47 دولار، وانخفضت «كاردانو» بأكثر من 4% إلى مستويات 0.44 دولار.

وتراجعت عملة سولانا 5% إلى مستويات قرب الـ32 دولارا، بينما تنخفض دوج كوين 4% عند مستويات 0.06 دولار، وهبطت بولكا دوت 2% إلى مستويات 6.27 دولار.

وانخفضت بوليجون ماتيك 3% إلى مستويات 0.73 دولار، وتراجعت عملة «شيبا إينو» إلى مستويات 0.000011 دولار، وانخفضت أفالانش 3% إلى مستويات دون الـ 18 دولار، وتراجع «تراكس» 2% إلى مستويات 0.059 دولار.

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