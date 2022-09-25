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بعد إغلاقها خمسة أيام... مصارف لبنان تستأنف أعمالها ابتداء من الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 سبتمبر 2022, 09:51 مساء
بعد إغلاقها خمسة أيام... مصارف لبنان تستأنف أعمالها ابتداء من الإثنين
مصرف في لبنان. (الإنترنت)
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 قالت جمعية مصارف لبنان في بيان الأحد، إن بنوك البلاد ستستأنف مزاولة أعمالها ابتداء من غد الاثنين بعد أن أغلقت لمدة خمسة أيام في أعقاب سلسلة من حوادث الاقتحام من قبل مودعين يطالبون بسحب أموال من حساباتهم المجمدة.

قال البيان إن القرار اتُخذ «مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الأمنية الصعبة الراهنة وضرورة المحافظة على سلامة الزبائن والموظفين على حد سواء وذلك بغياب الحماية الكافية من قبل الدولة»، بحسب «رويترز».

وأضاف أن العمل سيجري «عبر قنوات يحددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها وعبر الصرافات الآلية للجميع».

-  مصرفي لبناني: قانون ضبط رأس المال هو «الحل» بعد اقتحام مودعين لـ«بلوم»
-  صندوق النقد ينتقد «التقدم البطيء» في إقرار الإصلاحات المطلوبة من لبنان

وانتقد مصرفي لبناني الجمعة السياسيين في بلاده لإخفاقهم في سن قانون لضبط حركة رأس المال وقال إن هذا هو السبيل لتجنب اقتحام البنوك من قبل المودعين الذين يطالبون بسحب أموال من حساباتهم المجمدة ولوقف «الممارسات التقديرية» للبنوك.

وتعكس عمليات اقتحام البنوك شعور المودعين بالإحباط بعد ثلاث سنوات من انهيار النظام المالي في لبنان بسبب الفساد والهدر وانتهاج سياسات مالية غير مستدامة على مدى عقود.

ولم توافق الحكومة بعد على خطة للتعافي المالي ولا على إصلاحات تُعتبر حيوية لإخراج لبنان من الأزمة. وبينما تقول الحكومة إنها ملتزمة بالإصلاحات، يقول صندوق النقد الدولي إن التقدم لا يزال بطيئا للغاية.

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