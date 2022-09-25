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نائب أوروبي: المفاوضات بشأن سعر الغاز النروجي مسألة «تضامن بين حلفاء»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 سبتمبر 2022, 08:44 مساء
نائب أوروبي: المفاوضات بشأن سعر الغاز النروجي مسألة «تضامن بين حلفاء»
علم النروج قرب محطة لاستخراج النفط. (الإنترنت)
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اعتبر النائب في البرلمان الأوروبي باسكال كانفان الأحد أن تحديد سقف لسعر الغاز الذي توفّره النروج للدول الأوروبية الباحثة عن بدائل من الغاز الروسي هو مسألة «تضامن بين حلفاء».

وفي وقت يبحث الاتحاد الأوروبي عن بدائل من الغاز الروسي، قال كانفان الذي يترأس لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي «تجري مفاوضات مع النروج لخفض سعر الغاز الذي نشتريه من النروجيين. وكوننا خفّضنا كثيرًا مشترياتنا من الغاز الروسي، باتت النروج اليوم المزوّد الرئيسي لأوروبا بالغاز». وأمل أن يتمّ التوصل إلى اتفاق «هذا الأسبوع»، بحسب «فرانس برس».

شراء الغاز من النروج يكلّفنا 100 مليار يورو
وأضاف «نتشارك تقريبًا كل شيء مع النروج: القيم والديموقراطية ومعارضة (فلاديمير) بوتين... إلّا الايرادات (من الغاز)، لأن شراء الغاز من النروج يكلّفنا نحو 100 مليار يورو، وهم يستفيدون. لذلك من المشروع تمامًا الاتفاق على سقف للسعر».

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وتابع «يُطلب منّا نحن الأوروبيين أن نكون دائمًا متضامنين. جيد جدًا، لكن ألدينا الحقّ بين الحين والآخر أن نفرض على شركائنا أن يكونوا متضامنين معنا؟ (...) نحن بحاجة لأن تكون النروج، وهي المزوّد الأول للغاز، وأوروبا التي هي الزبون الأول، متضامنتيْن».

وقال إن «الدولة التالية هي الجزائر ونحن الآن زبون كبير لها. سيكون الأمر أصعب، لكنني أعتقد أن على هذه المناقشة أن تحدث. ومن ثمّ، الولايات المتحدة». وكان رئيس وزراء النروج قد قال في وقت سابق إنه «يشكّك» في إمكان تحديد سقف لسعر الغاز.

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