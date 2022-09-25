Atwasat

حزب العمال البريطاني يتعهد بإلغاء قرار خفض الضرائب للأثرياء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 سبتمبر 2022, 04:37 مساء
حزب العمال البريطاني يتعهد بإلغاء قرار خفض الضرائب للأثرياء
مشهد عام لبنك إنجلترا في لندن. (أ ف ب)
alwasat radio

تعهد زعيم حزب المعارضة الرئيسي في المملكة المتحدة، الأحد، بإلغاء قرار خفض الضرائب الذي أعلنته الحكومة المحافظة للأشخاص الأعلى دخلًا، في وقت تتجه البلاد إلى الركود.

وتؤيد رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة المحافظة ليز تراس، خفض الضرائب كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي، وألغت حكومتها حدًا أقصى تبلغ نسبته 45% للأشخاص الأعلى دخلًا في إطار «ميزانية مصغرة» تم إعلانها الجمعة، وفق «فرانس برس».

خفض الضرائب لمن يتجاوز دخلهم 150 ألف جنيه
وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر لشبكة «بي بي سي»، إنه في حال فاز حزبه بالسلطة، فسيلغي خفض الضرائب لأولئك الذين يتجاوز دخلهم 150 ألف جنيه إسترليني (168 ألف يورو) سنويًا.

وأدت الشكوك المرتبطة بالميزانية القائمة على خفض الضرائب إلى انهيار الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ العام 1985.

- هذه أهم التحديات المالية التي تواجه خليفة بوريس جونسون
- بريطانيا: خطة بـ 15 مليار استرليني لمساعدة المتضررين من فواتير الطاقة

وقال ستارمر: «لا أعتقد أن خيار خفض الضرائب لمن يجنون مئات آلاف الجنيهات الإسترلينية هو الخيار الصائب في وقت يواجه الاقتصاد صعوبات كما هي الحال الآن». وأضاف: «الأمر خطير للغاية ومثير للانقسامات إلى حد كبير وسألغيه»، بينما أيد خفض المحافظين الضئيل لضريبة الدخل بالنسبة لجميع أصحاب الدخل.

السكان يعانون التضخم وفواتير الطاقة المرتفعة
بدوره، انتقد السياسي البارز الآخر في حزب العمال آندي برنهام، بشدة، خطوة المحافظين في وقت يعاني السكان التضخم وفواتير الطاقة المرتفعة.

وقال برنهام، الذي يشغل منصب رئيس بلدية مانشستر في شمال إنجلترا لشبكة «سكاي نيوز»، «ما زلت غير قادر على صديق ما رأيته الجمعة.. نعيش في ظل أسوأ أزمة تكاليف معيشة شهدناها على الإطلاق، ومن ثم يأتون بميزانية تدر المليارات على الأكثر ثراءً في البلاد، ولا تقوم في الواقع بأي أمر ذي معنى ليتمكن الناس من تحمل الخريف والشتاء».

ودافع وزير المال البريطاني كواسي كوارتنغ عن الخطوة، قائلًا لـ«بي بي سي»: «إريد أن يحتفظ الناس بقدر أكبر من أموالهم. لا أؤمن مثل العماليين بأن علينا فرض ضرائب في طريقنا للازدهار. لم يحصل ذلك يومًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في الهوى سوا» مسلسل ليبي - مصري في رمضان

«في الهوى سوا» مسلسل ليبي - مصري في رمضان
الجيش الروسي يهاجم أوديسيا الأوكرانية بمسيّرات إيرانية

الجيش الروسي يهاجم أوديسيا الأوكرانية بمسيّرات إيرانية
ماراثون برلين: الكيني كيبتشوغي يحسِّن رقمه القياسي العالمي

ماراثون برلين: الكيني كيبتشوغي يحسِّن رقمه القياسي العالمي
اسطنبول ملاذ الروس الهاربين من التعبئة العسكرية الجزئية في بلادهم

اسطنبول ملاذ الروس الهاربين من التعبئة العسكرية الجزئية في بلادهم
الحلو يفتتح معرضه الأول بدار الفقيه

الحلو يفتتح معرضه الأول بدار الفقيه
بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية

بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية
«الأوقاف» لديوان المحاسبة: لا يليق إلصاق التهم بنا.. ولم نصرف قيمة عقد الـ700 ألف دينار لشراء أزياء

«الأوقاف» لديوان المحاسبة: لا يليق إلصاق التهم بنا.. ولم نصرف قيمة عقد الـ700 ...
نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد

نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد
اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات التشريعية

اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات التشريعية
ضبط تشاديين سلبا مركبة مواطن بقوة السلاح

ضبط تشاديين سلبا مركبة مواطن بقوة السلاح
روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه

روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه
لماذا يفلت قتلة الصحفيين من العدالة في ليبيا؟

لماذا يفلت قتلة الصحفيين من العدالة في ليبيا؟
كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا

كاركاتير حليم - الفساد في ليبيا
تركيا تطالب بـ«خارطة طريق ملموسة» في ليبيا

تركيا تطالب بـ«خارطة طريق ملموسة» في ليبيا
جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة

جريدة «الوسط»: تقرير ديوان المحاسبة صحيفة اتهام لحكومة الدبيبة
نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا

نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا
شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021

شاهد في «فلوسنا».. مسؤولان بديوان المحاسبة يوضحان ملاحظات تقرير 2021
الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول

الدبيبة: سنكسر أي قانون لمساعدة المواطنين.. وتصرف ديوان المحاسبة غير مسؤول
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الذهب يهبط لأدنى مستوى في عامين ونصف مع صعود الدولار
الذهب يهبط لأدنى مستوى في عامين ونصف مع صعود الدولار
بلجيكا تتجه لغلق مفاعل نووي رغم المخاوف المتعلقة بالطاقة
بلجيكا تتجه لغلق مفاعل نووي رغم المخاوف المتعلقة بالطاقة
شولتس: تقدم في محادثات شراء الغاز المسال والديزل من الإمارات
شولتس: تقدم في محادثات شراء الغاز المسال والديزل من الإمارات
غرام الذهب يفقد 13 جنيها في مصر مع تراجعه عالميا
غرام الذهب يفقد 13 جنيها في مصر مع تراجعه عالميا
ارتفاع الأسعار يخنق المخابز الألمانية
ارتفاع الأسعار يخنق المخابز الألمانية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما
الدولار عند أعلى مستوياته خلال 20 عاما...
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين
ليز تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين...
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم واحد
5 محاولات لاسترداد أموال بالقوة من مصارف في لبنان في يوم ......
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين الكهرباء لباريس
ماكرون: فرنسا تستعد لتقديم مزيد الغاز لألمانيا مقابل تأمين ......
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما
هبوط قياسي للجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ 37 عاما...
المزيد
السويسريون يؤيدون رفع سن تقاعد النساء إلى 65 عاما
السويسريون يؤيدون رفع سن تقاعد النساء إلى 65 عاما...
حزب العمال البريطاني يتعهد بإلغاء قرار خفض الضرائب للأثرياء
حزب العمال البريطاني يتعهد بإلغاء قرار خفض الضرائب للأثرياء...
الإمارات ستزود ألمانيا بالغاز المسال والديزل في 2022 و2023
الإمارات ستزود ألمانيا بالغاز المسال والديزل في 2022 و2023...
ارتفاع الأسعار يخنق المخابز الألمانية
ارتفاع الأسعار يخنق المخابز الألمانية...
غرام الذهب يفقد 13 جنيها في مصر مع تراجعه عالميا
غرام الذهب يفقد 13 جنيها في مصر مع تراجعه عالميا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط