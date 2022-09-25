الإمارات ستزود ألمانيا بالغاز المسال والديزل في 2022 و2023

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الأحد، أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقع اتفاقًا مع المستشار الألماني أولاف شولتس، «في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي».

وأضافت الوكالة أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وقعت اتفاقًا لإمداد شركة «آر.دبليو.إي» الألمانية بالغاز الطبيعي المسال، وفق وكالة «يورو نيوز».

وأشار التقرير إلى أن «أدنوك» ستصدر بموجب الاتفاق أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال للشركة في أواخر 2022 «لاستخدامها في التشغيل التجريبي لمحطة استيراد الغاز الطبيعي العائمة في مدينة برونسبوتل الألمانية».

وتنص الاتفاقية على تصدير شحنة غاز طبيعي مسال إلى ألمانيا أواخر العام 2022 ثم توريد شحنات إضافية في 2023.

وأعلنت الوكالة استكمال عملية تسليم مباشر لشحنة من الديزل في سبتمبر الجاري، والاتفاق على توريد ما يصل إلى 250 ألف طن شهريًا من وقود الديزل خلال العام 2023.

شولتس: تقدم في محادثات شراء الغاز من الإمارات

وفي وقت سابق من اليوم، قال شولتس، إنه لمس تقدمًا في المحادثات الرامية لشراء الغاز الطبيعي المسال والديزل من الإمارات.

- شولتس: تقدم في محادثات شراء الغاز المسال والديزل من الإمارات

وتسعى ألمانيا، التي كانت تعتمد بشدة على واردات الغاز الروسية حتى وقت قريب، إلى تنويع إمدادات الطاقة منذ غزو روسيا أوكرانيا في فبراير الماضي، وفق وكالة «رويترز».