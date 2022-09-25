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بلجيكا تتجه لغلق مفاعل نووي رغم المخاوف المتعلقة بالطاقة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 سبتمبر 2022, 12:52 صباحا
بلجيكا تتجه لغلق مفاعل نووي رغم المخاوف المتعلقة بالطاقة
أبراج تبريد تابعة لمحطة دويل النووية في أنويرب البلجيكية، 19 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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ستمضي بلجيكا قدما بخطة بدأت منذ عقود لإغلاق مفاعل نووي، رغم الدعوات لإعادة النظر في الخطوة في ظل المخاوف من انقطاع الطاقة خلال الشتاء المقبل.

وتعتمد بلجيكا الواقعة بين فرنسا التي تستعين بالطاقة النووية وألمانيا المعتمدة على الغاز والفحم، في نصف احتياجاتها من الكهرباء تقريبا على سبعة مفاعلات نووية متقادمة تشغّلها شركة «إنجي» الفرنسية. ويعد إغلاق واحد من المفاعلات الأربعة في محطة «دويل» قرب ميناء أنتويرب أول خطوة في قرار بلجيكا العام 2003 التخلي نهائيا عن الطاقة النووية بحلول العام 2025، وهي مهلة نهائية تأجلت عقدا بالنسبة لمفاعلين في وقت سابق هذا العام، وفق وكالة «فرانس برس».

ومن المرتقب أن يجرى تجميد عمل مفاعل آخر في فبراير في تيهانغ، على بعد 50 كيلومترا عن الحدود مع ألمانيا، حيث ضغط ناشطون ومسؤولون على مدى عقود ضد استخدام بلجيكا الطاقة النووية عند حدودهم. وتركّزت الأنظار على المفاعلين العام 2012 عندما عثر على تصدعات في وحدتيهما، ما أخرجهما عن الخدمة لسنوات.

المفاعلات النووية تثير أزمة سياسية في بلجيكا
واندلعت أزمة سياسية هذا الشهر عندما أثارت وزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن، مسألة تأجيل الإغلاق، وهو أمر أثار حفيظة حزب الخضر. وجعل الخضر التخلي عن الطاقة النووية شرطا للانضمام إلى ائتلاف هش سياسيا يضم سبعة أحزاب وجرى التوصل إليه بصعوبة العام 2020، بعد أكثر من عام على إجراء انتخابات لم تكن نتائجها حاسمة.

وجاء طلب فيرليندن في سياق الغزو الروسي لأوكرانيا وتقلّص إمدادات الطاقة في أوروبا الذي أعقب ذلك وأثار مخاوف من انقطاع في الطاقة ونقص في الشهور المقبلة. وتتفاقم الأمور نظرا إلى أن وصول الإمدادات المعتادة من فرنسا التي تعتمد على الطاقة النووية يواجه تهديدا مع خروج حوالى نصف مفاعلات البلاد المتقادمة عن الخدمة لإجراء أعمال صيانة.

وحذّرت وزيرة الطاقة السابقة ماري-كريستين مرغم، من أنه «في ظل الخطر من انقطاع الطاقة عن فرنسا هذا الشتاء ومع تخلي ألمانيا عن الطاقة النووية بينما ينفد الغاز لديها، نعرف أننا سنواجه صعوبات كبيرة». ولطالما عارض حزبها، المنضوي أيضا في الائتلاف الحاكم، التخلي السريع عن الطاقة النووية.

لكن الشركة المشغلة للكهرباء في بلجيكا «إيليا» ذكرت بأنها لا تتوقع أي مخاطر على الإمدادات جرّاء خروج المفاعلات عن الخدمة والذي كان مخططا له منذ مدة طويلة. وقالت ناطقة باسم الشركة لـ«فرانس برس»: «لدينا إمكانية كافية متاحة لتوليد (الطاقة) من أجل تلبية الطلب».

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